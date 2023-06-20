Монополия на яблоки: Apple заставляет 111-летнюю швейцарскую компанию сменить логотип

Apple известна своей агрессивной политикой в отношении товарных знаков и интеллектуальной собственности, но ее новый судебный иск превосходит предыдущие попытки. Компания подала в суд на Fruit Union Suisse, 111-летнюю швейцарскую компанию, логотип которой выполнен в виде красного целого яблока с белым крестом, стилизованным под швейцарский флаг.

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«Нам трудно это понять, потому что они не пытаются защитить свое надкушенное яблоко. Их цель состоит в том, чтобы владеть правами на настоящее яблоко, что для нас является чем-то универсальным. Это должно быть бесплатно для всех. Мы обеспокоены тем, что любое визуальное представление яблока может быть потенциально затронуто. Это было бы очень, очень большим ограничением для нас. Теоретически это означает выход на скользкую почву каждый раз, когда мы рекламируем яблоко», – руководитель Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз.

Это не первая подобная попытка Apple в Швейцарии. По данным Швейцарского института интеллектуальной собственности, компания подала заявку против черно-белого изображения яблока авторства Гренни Смит. Она была частично одобрена швейцарскими властями в прошлом году, но они при этом было отмечено, что изображения общего характера, такие как рисунки яблок, являются общественным достоянием. Однако Apple подала апелляцию и на это решение в апреле 2023 года.

В 2010 году Apple заставила небольшое швейцарское объединение бакалейщиков подписать внесудебное соглашение, в котором говорилось, что они никогда не добавят следа от укуса на свой логотип в виде яблока. Однако не все решения были в пользу компании. В 2012 году Apple была вынуждена заплатить около $20 млн Швейцарской федеральной железной дороге после того, как было доказано, что Apple скопировала дизайн швейцарских железнодорожных часов.

Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Apple подавала аналогичные иски в Японии, Турции, Израиле и Армении. Растет число технологических компаний, пытающихся зарегистрировать простые слова и изображения, которые должны быть общедоступными и бесплатными для использования. Другие бренды также используют общие понятия в качестве товарных знаков – Windows, Nest, Prime и т.д. Однако Apple превосходит многих: по данным Tech Transparency Project, Apple зарегистрировала больше товарных знаков, чем Microsoft, Facebook, Amazon и Google вместе взятые.

Источник: Wired