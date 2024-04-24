Новости Кино 24.04.2024 в 14:58 comment views icon

«Моргни дважды» — украинский трейлер черной комедии с Ченнингом Татумом, в которой Зои Кравиц дебютирует как режиссер

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https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Моргни дважды» — украинский трейлер черной комедии с Ченнингом Татумом, в которой Зои Кравиц дебютирует как режиссер

По сюжету технологический миллиардер Слейтер Кинг знакомится с официанткой Фридой на благотворительном мероприятии и приглашает ее на свой частный остров — однако то, что в начале казалось раем, впоследствии превратится в настоящий кошмар.

С девушкой начинают случаться странные вещи и в конце концов она начинает сомневаться в своей реальности. Если Фрида хочет выжить — ей придется докопаться до правды.

Кроме Ченнинга Татума (дилогия «Мачо и ботан») в фильме сыграли Наоми Аки (Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Саймон Рекс (франшиза «Очень страшное кино»), Алия Шокат, Адриа Архона, Хейли Джоэл Осмент, Кристиан Слейтер и другие.

Актриса и певица Зои Кравиц дебютирует в режиссерской роли.

В украинских кинотеатрах лента «Моргни дважды» выйдет 22 августа.

Трейлер


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