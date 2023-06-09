«Мошенники. Скамеры. Схемы Понци» – глава американского регулятора SEC Гэри Генслер выразил свое отношение к криптоиндустрии

Глава американского регулятора SEC Гэри Генслер уже много раз публично высказывал пренебрежение к криптоиндустрии и шумихе вокруг нее. Выступая удаленно на конференции Piper Sandler Global Exchange and FinTech в Нью-Йорке, Генслер заявил, что большинство крипто-токенов по факту являются ценными бумагами и подпадают под компетенцию SEC.

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По его словам, нынешнее крипто-безумие напоминает то, что было в 1920-х годах, до принятия федеральных законов о ценных бумагах:

«Хакстеры. Мошенники. Скамеры. Схемы Понци. Массовые очереди в суд по делам о банкротстве».

Биржи, размещающие токены, должны зарегистрироваться у регулятора:

«Рынки криптовалютных ценных бумаг не должны подрывать заслуженное доверие общественности к рынкам капитала. Криптовалютные рынки не должны наносить вред инвесторам».

Во время конференции Генслер ответил представителям криптоиндустрии, которые считают, что SEC не определила, что является ценными бумагами, а что нет:

«Когда участники рынка криптоактивов в Twitter или по телевидению говорят, что им не хватало «справедливого уведомления» о том, что их поведение может быть незаконным, не верьте этому. Они приняли взвешенное экономическое решение взять на себя риск в качестве стоимости ведения бизнеса».

На днях SEC подала иски против криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам в числе прочего утверждает, что обе компании фактически незаконно торговали ценными бумагами, не зарегистрировав свою деятельность в регулирующем органе. С таким отношением главы комиссии этим и другим участникам крипторынка явно не следует ждать благосклонности.

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Источник: Watcher.Guru