Mozilla и Google продлили соглашение об использовании поиска по умолчанию в браузере Firefox





Компании Mozilla и Google продлили срок действия соглашения, по условиям которого Google устанавливается в качестве поискового сервиса по умолчанию в браузере Firefox. Теперь соглашение будет действовать как минимум до 2023 года.

Компании официально не объявили о сделке. Однако по оценкам ресурса ZDNet, её стоимость составляет от $400 млн до $450 млн в год. Ожидается, что официальное оглашение сделки состоится осенью. Срок действия нынешнего соглашения истекает в конце 2020 года. Однако в комментарии ресурсу The Verge представитель Mozilla Джастин О’Келли подтвердил информацию о продлении соглашения между компаниями, но не стал делиться подробностями.

«Недавно мы продлили и партнёрство, и отношения не меняются», — сообщил Джастин О’Келли.

Отметим, даже несмотря на продление сотрудничества с Google, недавно Mozilla вынуждена была сократить около четверти своих сотрудников (в дополнение к сокращению 70 сотрудников в январе этого года). Руководство компании заявляет, что пандемия «существенно повлияла на доходы», что и стало причиной сокращений.

Большую часть доходов Mozilla составляют выплаты поисковых компаний, таких как Google, «Яндекс» и Baidu, в обмен на использование их поисковых сервисов в качестве поиска по умолчанию в браузере Firefox. Но в последнее десятилетие доля Firefox на рынке браузеров сократилась, а альтернативные продукты, такие как Firefox Phone и Firefox OS, так и не получили признание рынка.

Источник: The Verge