Мультфильм по «Марио», Bayonetta 3 и порт KotOR для Switch. Главные анонсы и трейлеры Nintendo Direct

В рамках подготовки к насыщенному праздничному сезону во время мероприятия Nintendo Direct были анонсированы новые игры и показаны трейлеры, призванные заинтересовать владельцев консоли Switch.

Мультфильм Super Mario

Nintendo рассказала, что фильм Super Mario, создаваемый в сотрудничестве со студией Illumination, должен выйти в прокат 21 декабря 2022 года. В нем будут задействованы самые разные актеры, в том числе Крис Пратт в роли Марио, Чарли Дэй в роли Луиджи, Аня Тейлор-Джой в роли Пич, Сет Роген в роли Донки Конга и Джек Блэк в роли Баузера.

Игры для Nintendo 64 и Sega Genesis

Как и ожидалось, игры для Nintendo 64 и Sega Genesis поступят в сервис подписки Switch Online. Это будет часть «пакета расширения». Nintendo не объявила цены, но обещает, что подробности появятся в ближайшее время.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo анонсировала выход крупного обновления для игры Animal Crossing: New Horizons. Его выход запланирован на ноябрь, а более подробными сведениями компания поделится в октябре.

Kirby and the Forgotten Land

Анонсирована новая игра о Кирби под названием Kirby and the Forgotten Land. Она переносит главного персонажа в трёхмерный экшен постапокалиптического мира. Игра выйдет на Switch весной следующего года.

Bayonetta 3

В рамках Nintendo Direct показали трейлер игры Bayonetta 3 длительностью почти 4 минуты. В трейлеры можно видеть различные способы уничтожения громадных монстров хрупкой с виду женщиной. Игра выйдет не ранее 2022 года.

Monster Hunter Rise

Игра Monster Hunter Rise получит крупное расширение, которое будет включать в себя новых монстров, а также новые сюжетные элементы. Расширение под названием Sunbreak и выйдет следующим летом в качестве платного DLC.

Knights of the Old Republic

Для консоли Switch анонсирован выход оригинальной RPG игры Knights of the Old Republic. Она станет доступна на консоли в ноябре этого года.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Создатели игры Nier, Йоко Таро и Йосуке Сайто, выбрали для своего следующего проекта совершенно другой жанр. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – это карточная ролевая игра. Она выйдет на Switch 28 октября этого года.

Chocobo GP

Компания Square Enix, стоящая за серией игр Final Fantasy, анонсировала новый проект Chocobo GP. Он очень похож на Mario Kart, за исключением знаковых персонажей из вселенной Final Fantasy. Игра должна выйти в следующем году.

Источник: The Verge