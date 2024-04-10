Мультимессенджер Beeper, с которым отчаянно боролась Apple, приобрела Automattic (WordPress и Tumblr)

Еще не успели забыть Beeper — тот самый мультимессенджер, который запустила iMessage на Android, чем очень расстроила Apple? Так вот, его приобрела Automattic, которая владеет WordPress, Tumblr, Simplenote и другими сервисами.

Эта сделка — часть стратегии Automattic сделать онлайн-мессенджеры ключевой частью бизнеса. Официально сумма сделки не называется, но Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник пишет, что Automattic заплатит за Beeper $125 млн. По условиям сделки, Automattic полностью поглотит разработчика Beeper — команда из 27 сотрудников перейдет в штат нового владельца. Среди них — Эрик Мигиковский, сооснователь Beeper и Pebble. Он возглавит бизнес мессенджеров Automattic. В официальном блоге Эрик Мигиковский рассказал, что приложение «сохранит независимость в подразделении Other Bets». И хоть сделка была заключена после публичной ссоры с Apple компания Automattic уже давно является инвестором Beeper.

Что касается Beeper, это приложение, которое объединяет в одном интерфейсе различные сервисы обмена сообщениями. Так, универсальный мессенджер, чтобы управлять всеми другими мессенджерами. Первая бета-версия Beeper вышла в 2021 году. Сервис работает на протоколе распределенной базы данных Matrix. В апреле он вышел из беты, в которой участвовали 115 тыс. пользователей (еще 466 тыс. находились в очереди.

Никакого waitlist больше нет, Beeper полностью бесплатный и доступен всем желающим на Android, iOS, macOS, Windows, Linux и ChromeOS. Сейчас он поддерживает 14 мессенджеров и соцсетей, включая Telegram, Signal, Instagram, WhatsApp, Slack и Discord. Позже должна появиться премиум-подписка с дополнительными функциями.

iMessage на Android в контексте противостояния Google и Apple из-за RCS

Остается упомянуть еще несколько важных моментов. Во-первых, до Beeper в октябре 2023 года Automattic приобрела еще один агрегатор мессенджеров — Texts. Он также работает на протоколе Matrix. В будущем команды Texts и Beeper объединятся под брендом Beeper и пока для пользователей обоих сервисов все остается без изменений.

Во-вторых, ссора с Apple из-за Beeper Miniкоторый позволял пользователям Android отправлять iMessage пользователям iPhone. Вспоминаем, что в конце марта Минюст США подал иск против Apple из-за «монополии на рынке смартфонов», упомянув в нем инцидент с Beeper, среди прочих. Поэтому вполне вероятно, что в конце концов Apple достигнут и официальная поддержка iMessage появится на Android.

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Пока Apple не спешит переносить iMessage на Android, но позже в этом году (осенью) она внедрит протокол обмена RCS В 2008 GSMA разработала новый стандартный протокол обмена данными, который в конце концов должен заменить SMS/MMS. RCS позволяет абонентам общаться через универсальную службу обмена сообщениями с теми же функциями, что в мессенджерах, который активно в течение последних 5 лет продвигает Google. Это максимально упростит обмен сообщениями и файлами между iPhone и Android.

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