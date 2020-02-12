МВД рассказало что делать, если водительское удостоверение или техпаспорт не отображаются в приложении «Дія» (а также пообещало отображать изъятие прав в онлайне)

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На прошлой неделе, 6 февраля 2020 года, украинцам стали доступны электронные удостоверение водителя и свидетельство о регистрации ТС в мобильном приложении «Дія». За первые четыре дня приложение установили более 1 млн раз, 64,6% загрузок пришлось на Android, а каждый второй пользователь оказался клиентом ПриватБанка.

Однако после начала использования приложения «Дія», некоторые пользователи столкнулись с проблемой отображения актуальных личных данных в электронном водительском удостоверении или свидетельстве о регистрации транспортного средства, отсутствием фотографии или документов.

В связи с этим онлайн-сервис Министерства внутренних дел «Электронный кабинет водителя» ввел услугу уточнения данных, которая позволяет провести верификацию этих документов.

Теперь электронный кабинет водителя предоставляет гражданам возможность воспользоваться следующими онлайн-услугами:

уточнение данных в реестре водительских удостоверений;

уточнение данных в реестре свидетельств о регистрации транспортного средства.

Сервис позволяет гражданам подать онлайн-заявление о корректировке неточностей в реестрах МВД и оперативно дополнить имеющуюся в них информацию.

Таким образом, если у вас возникла проблема с е-правами или е-свидетельством в приложении «Дія», вам необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя и воспользоваться услугой уточнения данных.

Алгоритм действий следующий:

перейти из приложения «Дія» в электронный кабинет водителя, авторизоваться;

заполнить все поля необходимыми данными (автоматически заполняются имеющиеся в базе данные, в которые можно внести исправления);

загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;

прислать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

После этого работники сервисных центров МВД обрабатывают полученные электронные заявления и вносят изменения в Единый государственный реестр транспортных средств МВД. В случае выявления дополнительных неточностей или отсутствия фотографии гражданина, его пригласят лично обратиться в любой сервисный центр МВД.

Внесенные в Единый государственный реестр транспортных средств МВД данные автоматически обновятся и будут отображаться в электронном кабинете водителя и приложении «Дія».

Введение такого сервиса позволит повысить качество данных в Едином государственном реестре транспортных средств МВД. Благодаря этому больше граждан смогут получать административные услуги онлайн, сэкономить свои время и силы. В то же время услугу верификации данных также можно получить, непосредственно обратившись в удобный по расположению сервисный центр МВД.

Также отметим, что во время интервью одному из ТВ-каналов заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб сообщил, что электронные водительские права, которые стали доступны благодаря мобильному приложению «Дія», также будут подлежать изъятию за нарушения. Он напомнил, что цифровые водительские права в смартфоне представляют собой отражение записи в реестре. Поэтому полиция имеет возможность менять саму запись, отражая в ней информацию об изъятии прав. В таком случае при первом же обновлении удостоверения в телефоне оно будут заблокировано.

Источник: МВД