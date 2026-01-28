МИД Украины прекратило использование ИИ-спикера Виктории из-за неэффективности

Еще одно подтверждение, что модное — не всегда эффективное. Виктория Ши, виртуальная представительница МИД Украины, не вызвала практического интереса и пока фактически не используется.





Об этом сообщает издание «Украинские новости», которое получило официальный ответ от МИД. Викторию Ши представили в апреле 2024 годапоследнее упоминание о ней на сайте министерства датировано 10 октября, то есть всего через 6 месяцев после презентации. За это время спикер сделала только 11 комментариев, поэтому журналисты обратились за разъяснением относительно ее дальнейшей судьбы.

Как сообщал ранее МИД, на проект не потратили никаких бюджетных средств. Идея создания этого персонажа принадлежала бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, Виктория должна была улучшить взаимодействие с прессой. В основу ее образа легла внешность Розали Номбре, украинской певицы и блогера, известной телезрителям по шоу «Холостяк-11».

«В процессе реализации проекта он не получил ожидаемой заинтересованности со стороны представителей СМИ, с чем и был связан спад в его использовании», — говорится в достаточно дипломатичном комментарии МИД.

По последним данным, только 12% руководителей компаний видят прибыль от ИИ, который активно внедряется в различных отраслях бизнеса. К тому же искусственный интеллект потребляет огромные ресурсы, поэтому должен быть как минимум эффективным.