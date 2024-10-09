Новости Кино 09.10.2024 в 11:50 comment views icon

Мифически-комедийный сериал Netflix «Каос» с Джеффом Голдблюмом отменен после первого сезона

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Андрій Русанов

Автор сайта

Мифически-комедийный сериал Netflix «Каос» с Джеффом Голдблюмом отменен после первого сезона

Netflix отменил комедийный сериал по мотивам греческой мифологии «Каос», премьера которого состоялась 29 августа. Не быть Джеффу Голдблюму больше Зевсом.

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В современных декорациях Зевс заковал Прометея в цепи после несанкционированного вмешательства в божественное правление. Прометей пытается свергнуть Зевса с помощью трех людей, Эвридики, Ариадны и Кенея. Сценарий написал Чарли Ковелл («Конец е***ного мира»).

Сериал провел четыре недели в Топ-10 чартов Netflix после выхода, но за это время не собрал значительной аудитории. На второй неделе доступности он занял третье место в англоязычном телевизионном чарте, а его максимальное количество просмотров достигало лишь 5,9 млн.

Критики упрекали сериал в несоответствии собственным амбициям, слишком много отдельных сюжетных линий, богов, которые почти не используют божественные силы. Мелкие распри последних заинтересуют не каждого зрителя.

В актерский состав «Каос» входили Джанет Мак-Тир в роли Геры, Аврора Перрино (Эвридика), Клифф Кертис (Посейдон), Дэвид Тьюлис (Аид), Раки Айола (Персефона), Киллиан Скотт (Орфей), Лейла Фарзад (Ариадна), Набхан Ризван (Дионис), Деби Мазар (Медуза), Стивен Диллейн в роли Прометея и другие.

Трейлер сериала «Каос» — мифологическая черная комедия с Джеффом Голдблюмом от создателя «Конец ***го мира»

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Источник: Variety

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