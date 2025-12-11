Мини-ПК Zotac Zbox Magnus получил десктопную NVIDIA RTX 5060 Ti с питанием 180 Вт только через PCIe

Zotac Magnus стал самым маленьким мини-ПК с десктопной NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ. Чтобы достичь этого, компания внедрила интересный гибридный интерфейс PCIe x8+x8.

Внедрение настольной видеокарты в корпус объемом 2,65 л уже захватывающее достижение, но Zotac еще и удалось полностью устранить потребность во внешнем разъеме питания видеокарты. Если посмотреть на изображение, то на нем действительно можно увидеть десктопную NVIDIA RTX 5060 Ti без системы охлаждения, но странная деталь сразу бросается в глаза. Это дополнительное разделение канавкой разъема PCIe.

В этой конструкции, которую заметил UNIKO’s Hardware, «золотой палец» PCIe (больший контактный участок) разделен на две части. Первая используется для установки соединения с материнской платой, а вторая — только для питания видеокарты. Инструмент GPU-Z показывает, что это гибридная конфигурация PCIe x8 5.0 + x8 5.0.

Материнская плата имеет специальную схему с напряжением 19 В, которая направляет питание видеокарты через вторичный интерфейс x8, из-за чего он способен обеспечивать для видеокарты мощность 180 Вт. Данные передаются исключительно по первому PCIe x8. Работоспособность конструкции и достаточность питания подтверждают тесты. С ними и с детальным обзором компьютера на китайском можно ознакомиться на HKEPC.

Кроме модифицированной видеокарты, в Zotac Zbox Magnus работает процессор Intel Core Ultra 7 255HX и до 96 ГБ оперативной памяти (HKEPC тестировал версию с 32 ГБ). ПК оснащен двумя портами Thunderbolt 4, двумя сетевыми адаптерами 2.5G и беспроводным подключением Wi-Fi 7.

Примененная схема доказывает принципиальную возможность избавиться от 8-контактного разъема в видеокартах с ним, а также открывает возможности создания более компактных ПК. Обеспеченная мощность теоретически даже позволяет разгон, но вряд ли к этому приспособлены системы охлаждения мини-ПК.

Источник: Wccftech