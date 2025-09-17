Пятый сезон сериала "Медленные лошади" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes

Пятый сезон шпионского сериала «Медленные лошади» / Slow Horses повторил успех предшественника и получил идеальные 100% на Rotten Tomatoes за неделю до дебюта на Apple TV+.

Рецензий пока немного, но все, очевидно, положительные: критики восхваляют актерскую игру, интересный сюжет, острые диалоги и большее количество комедийных моментов, по сравнению с предыдущими сезонами.

«Медленные лошади» — это шпионский сериал Apple TV+, основанный на книгах Мика Херрона, повествующий об отделе шпионов-неудачников под руководством хамовитого, но харизматичного босса Джексона Лэмба (Гэри Олдмен).

После эмоционального четвертого сезона с личной драмой Ривера Картрайта (Джек Лоуден), пятый переносит внимание на техногения Родди Хо (Кристофер Чун). Именно на него падает основное подозрение после террористической атаки в центре Лондона, тогда как весь Слау Хауз MI5 в это время отправляет на «карантин».

В продолжении к своим ролям также вернулись Кристин Скотт Томас, Саския Ривз и Розалинд Элеазар, а одним из новичков выступает Ник Мохаммед, известный по роли Нейта в «Тед Лассо».

«Не могу вспомнить ничего, что мне не понравилось бы. Актерский состав блестящий, история увлекательная, а диалоги острее, чем когда-либо», — из рецензии Metro

«Пятый сезон — это триумф от начала до конца. Сюжет, как и всегда, невероятно эффективен, он быстро движется и предлагает достаточно намеков и дразнилок, раскрывающих более широкую тайну, чтобы поддерживать любопытство зрителей», Radiotimes.

«Пятый сезон доказывает, что «Медленные лошади» — это редкость: длительная драма, качество которой не снизилось», Telegraph.

Пятый сезон «Медленных лошадей» стартует на Apple TV+ 24 сентября с первыми двумя эпизодами, остальные будут выходить по одному еженедельно. Ранее сериал продлили сразу на шестой и седьмой сезоны: в следующем вернут в центр событий Хьюго Уивинга, тогда как седьмой возьмет за основу книгу Bad Actors, где Лэмб с командой будут охотиться на «крота» в сердце британского правительства.