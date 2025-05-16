На Apple TV+ вышел Sci-Fi сериал «Киллербот» с идеальной оценкой Rotten Tomatoes

С сегодняшнего дня на Apple TV+ доступны для просмотра первые два эпизода сериала «Киллербот» — экранизации серии научно-фантастических книг Марты Уэллс «Дневники киллербота».

Сериал в целом состоит из 10 эпизодов продолжительностью до 30 минут — остальные будут выходить каждую пятницу. На стриминге, к сожалению, до сих пор нет украинской озвучки, но доступны субтитры.

В центре сюжета сериала «Киллербот» — андроид из футуристической мегакорпорации, которого арендуют для охраны экипажа миссии по исследованию космоса. Киллербот без ведома руководителей захватывает контроль над своим программированием, чтобы иметь возможность не подчиняться приказам. Но все, что он пока хочет делать с этой свободой — это… смотреть мыльные оперы. К тому же со временем он начинает привязываться к назойливым (и порой очаровательным) людям.

Главную роль в сериале сыграл Александр Скарсгард, известный по сериалам «Большая маленькая ложь» и «Наследники». В первых рецензиях актера чрезвычайно восхваляли, несмотря на то, что его воплощение существенно отличается от образа, который читатели представляли по книгам.

«Скарсгард— не тот киллербот, которого я себе представлял, когда читал книги. Я уверен, что не буду единственным читателем, который считает, что он выглядит или звучит иначе. Но после 10 эпизодов нового сериала интерпретация персонажа стала для меня чрезвычайно интересной», — писал Даниэль Финберг из The Hollywood Reporter.

Среди остального актерского состава появляются Нома Думезвени («Наблюдатель»), Дэвид Дастмалчян («Человек-муравей»), Сабрина Ву, Акшай Кханна, Таттиона Джонс и Тамара Подемски; шоураннерами выступили Крис и Пол Уайтц («Американский пирог»), а Дэвид С. Гойер, который руководил экранизацией «Основания» Айзека Азимова, стал одним из исполнительных продюсеров.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В настоящее время у «Киллербота» 98% на Rotten Tomatoes (при этом оценка изначально колебалась от 96% до идеальных 100%).

Напомним, что уже в июле на Apple TV+ вернется сериал «Основание» с третьим сезоном; также ждем новостей об экранизации киберпанкового романа «Нейромант» Уильяма Гибсона. В последние годы стриминг существенно пополнил свою коллекцию научной фантастики, и среди прочего отметился такими хитами как «Укрытие» и «Разделение» (оба продлены на последующие сезоны).