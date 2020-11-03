На бразильском сайте Samsung заметили упоминание «народного» флагмана Galaxy Note20 FE c 6,5-дюймовым экраном





В обозримом будущем к «народному» флагману Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) — идейному наследнику Galaxy S10e, получившему заслуженное признание фанатов — присоединится модель Galaxy Note20 FE.

Потенциальный Galaxy Note20 FE начали обсуждать сразу после анонса Galaxy S20 FE, когда Samsung прямо заявила о намерении и дальше выпускать доступные варианты своих основных флагманских смартфонов. Теперь же бразильское подразделение Samsung косвенно подтвердило существование модели Galaxy Note20 FE — ее упоминание появилось в сносках на странице описания Galaxy S20 FE.

Целевая страница, кроме упоминания Galaxy Note20 FE, также содержит точные данные о диагонали экрана пока еще неанонсированной модели — 6,5 дюйма (с учетом скругленных углов — 6,3 дюйма). И это достаточно странно, ведь Galaxy S20 FE имеет экран такого же размера. Можно было бы подумать, что это обычная опечатка, но есть и другие свидетельства существования Galaxy Note20 FE — его упоминание также было обнаружено и в исходном коде части страницы описания преимуществ ночного режима Galaxy S20 FE.

По данным агрегатора Hotline, цена Galaxy S20 FE балансирует в районе 17 299 – 20 307 грн.