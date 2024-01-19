На гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro за $3499 не будет приложений YouTube и Netflix

Netflix и YouTube не создают специального приложения для гарнитуры виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro. Как сообщила The Verge пресс-секретарь YouTube Джессика Гибби: «Пользователи YouTube смогут использовать YouTube через браузер Safari на Vision Pro». Пресссекретарь Netflix Кумико Хидака передала схожее сообщение: «Наши пользователи смогут наслаждаться Netflix в браузере Vision Pro, как и на компьютерах Mac».

Согласно слухам, не планирует создавать новое приложение для Vision Pro и Spotify, однако представители сервиса отказались это комментировать. Из 46 самых популярных приложений в App Store, ни одно не будет иметь нативного приложения для visionOS на момент запуска. Этот список всегда может измениться, но отсутствие специальных приложений за несколько недель до запуска Vision Pro не особо дает надежду.

Apple Vision Pro будет доступна с 3D-фильмами от Disney Plus, а также с поддержкой нескольких других потоковых сервисов, таких как Amazon Prime Video, Max, Paramount Plus, Pluto TV, Peacock. Хотя Spotify не кажется серьезным упущением для гарнитуры смешанной реальности, отсутствие специальных приложений Netflix и YouTube, безусловно, может сделать устройство менее привлекательным для пользователей, рассчитывающих использовать гарнитуру в качестве медиаплеера с эффектом погружения.

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