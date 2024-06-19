На хакерском форуме продают конфиденциальные данные AMD — компания начала расследование возможного взлома

AMD расследует, стала ли она жертвой кибератаки. Расследование началось после того, как злоумышленник выставил для продажи на хакерском форуме якобы украденные у AMD данные. Он утверждает, что лот содержит информацию о сотрудниках AMD, финансовые документы и конфиденциальную информацию.

«Мы тесно сотрудничаем с представителями правоохранительных органов и сторонним хостинг-партнером, чтобы расследовать претензию и важность данных», — говорится в заявлении AMD.

Продавец поделился скриншотами некоторых предположительно украденных учетных данных AMD, но до сих пор не сообщил, за сколько он их продает и как они были получены.

«Сегодня я продаю утечку данных AMD.com. Спасибо, что прочитали и наслаждайтесь! «В июне 2024 года AMD, крупная компьютерная компания, подверглась утечке данных. Взломанные данные: будущие продукты AMD, технические характеристики, базы данных сотрудников, базы данных клиентов, файлы имущества, ПЗУ, исходный код, микропрограммное обеспечение и финансы», — заявил автор в своем сообщении на хакерском форуме.

Злоумышленник также сообщил, что данные включают базу данных сотрудников, которая содержит идентификаторы пользователей, имена и фамилии, должностные функции, номера рабочих телефонов, адреса электронной почты и статус занятости.

Источник: bleepingcomputer

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