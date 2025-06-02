Второй сезон «Ван Пис» / One Piece представил Тони Тони Чоппера в версии Netflix — оленя и врача пиратов Соломенной Шляпы

Netflix представил собственную версию Тони Тони Чоппера — милого северного оленя, который присоединился к пиратам Соломенной шляпы в сериале «Ван Пис» / One Piece в статусе врача.

«Ван Пис» — это «живая» адаптация манги Еичиро Оды 1997 года, повествующая о приключениях пиратов-беглецов под предводительством Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который после поедания дьявольского плода получил способность растягивать свое тело как резину.

Первый сезон, который стартовал на Netflix в августе 2023 года, представил основной состав пиратской команды: охотника за головами Ророноа Зоро (МакКэню), загадочную воровку Нами (Эмили Радд), мастера стрельбы из рогатки Уосоппа (Джейкоб Ромеро Гибсон) и шеф-повара, практикующего боевые искусства, по имени Санджи (Тез Скайларуси); в то время как второй обновит ее Тони Тони Чоппером, которого озвучит Микаэла Гувер («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц» и Кэт Грант в будущем «Супермене»).

Тони Тони Чоппер — это гибрид северного оленя и человека, а также один из любимых персонажей среди фанов манги. Свои способности, как и Манки, он получил после поедания дьявольского плода.

«Обладая способностью лечить различные болезни, он стремится путешествовать по миру и осуществить свою мечту о лечении любой болезни — что, безусловно, пригодится нашим пиратам Соломенной Шляпы», — говорится в описании Netflix о новом персонаже. «Он также невероятно преданный, любит комплименты (но не хочет, чтобы вы об этом знали) и всегда готов к чему-либо. Но пусть его милое лицо не обманывает вас. Этот любимый фанатами персонаж намного крепче, чем выглядит».

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Ранее Netflix показал первый взгляд на пиратов Соломенной шляпы в продолжении, подтвердил возвращение других ключевых персонажей: пиратки Альвиды (Илия Изорелис Паулино), клоуна Багги (Джефф Уорд) и Гола Д. Роджера (Майкл Дорман); а также новичков, в число которых вошли Чаритра Чандра (Мисс Венздей), Джо Манганьелло (Мистер 0), Кэти Сагал (Доктор Куреха), Лера Абова (Мисс Ол Сандей), Марк Харелик (Доктор Хирурук), Сэндхил Рамамурти (Нефертари Кобра), а также Калум Керр, который выступит в роли главного антагониста Смокера, и Джулия Ревальд в роли его коллеги Ташиги.

Производство второго сезона завершили еще в феврале, но премьера не состоится до 2026 года, что подтвердил сам Чоппер. Впрочем, ходят слухи, что Netflix параллельно снимает третий. Продюсеры «Ван Пис» уже заявили о надежде снять 12 сезонов, учитывая большой объем исходного материала и популярность первого сезона на стриминге. Манга Оды имеет более 1080 разделов, тогда как для первого сезона адаптировали около 100 (на 8 эпизодов).