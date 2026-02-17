На PS5 и Xbox выйдет PC Building Simulator 2: теперь собрать ПК можно и на консолях

Топовый ПК скоро можно будет «собрать» прямо на консолях — PC Building Simulator 2 получил дату релиза на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.





Издатель Epic Games Publishing вместе с разработчиком Spiral House выпустят свой проект на консолях 26 февраля. На ПК игра появилась еще 29 января 2019 года в Steam, а теперь добирается и до других платформ. Это все тот же симулятор сборки, ремонта и тюнинга компьютеров с реальными лицензированными компонентами.

В PC Building Simulator 2 есть полноценный карьерный режим: вы открываете собственный сервис по ремонту ПК, прокачиваете мастерскую, покупаете новые инструменты и берете заказы от клиентов. Чем лучше работаете — тем больше прибыли и положительных отзывов. Параллельно открываются новые возможности для апгрейдов и более сложных сборок.

Для тех, кто хочет просто «поиграть в железо», есть режим свободной сборки. Там доступно более 1200 компонентов: можно ставить кастомное водяное охлаждение, разгонять CPU и GPU, подкручивать тайминги оперативной памяти. А также гонять систему через 3DMark и Cinebench, чтобы проверить стабильность и производительность.





Есть даже инструменты вроде Fan Control, тепловизионной камеры и мониторинга энергопотребления. Также ПК кастомизируется RGB-подсветкой, краской-спреем, наклейками, а мастерская — новыми обоями, напольным покрытием и плакатами.

PC Building Simulator 2 имеет несколько режимов. Первый это «режим истории», где работаете на дядю Тима и развиваете бизнес, а другой «бесконечный режим» с элементами выживания. Еще присутствует «режим свободного строительства», где деньги не ограничивают фантазию.

Фанаты шутят, что из-за бешеные цены на оперативную память и спрос со стороны ИИ-компаний симулятор сборки ПК выглядит как фэнтези — в игре-то дефицита RAM точно не будет. К тому же эти же проблемы, по слухам, могут повлиять даже на планы Sony по PS6, которую теоретически могут отодвинуть с 2027 года вплоть до 2029-го.

