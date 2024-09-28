На заводе Tesla в Германии 17% работников на больничных, а 200 не были на работе с начала года — Илон Маск шокирован

Производство Tesla в Германии сталкивается с необычной проблемой — больничными. Сотрудники используют возможности социальной системы, а профсоюзы говорят, что на предприятии сверхтяжелые условия работы.

Андре Тириг, директор по производству Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, сообщил, что по состоянию на август количество больничных на заводе выросло до 17% от общего количества 12 000 рабочих. Это много по сравнению с 5,2% в автомобильной промышленности Германии в 2023 году. 200 штатных работников получают заработную плату, но ни разу не появлялись на работе в 2024 году.

«Мы не будем терпеть, чтобы одни люди гнули спину перед другими, которым просто не хочется ходить на работу. На этой фабрике нет места для людей, которые не встают с постели по утрам», — заявил Тиериг работникам.

Топ-менеджеры отобрали 30 работников, которые находились на больничном, и посетили их дома. Больные не очень радовались тому, что их боссы стучат в дверь. Такие визиты домой не являются чем-то необычным в автомобильной промышленности — они относительно редки, но законны. Компания пытается апеллировать к трудовой этике сотрудников.

«Это не показатель плохих условий труда, потому что условия труда одинаковы во все рабочие дни и во все смены. Это говорит о том, что немецкая социальная система в определенной степени эксплуатируется», — говорит Тириг.

Однако профсоюз IG Metall утверждает, что завод насаждает «культуру страха». По данным профсоюза, который насчитывает 16 членов заводского совета из 39 человек, организация работы вызывает стресс у работников и привела к тому, что количество больничных достигло 15% и выше.

«Сотрудники почти из всех подразделений фабрики сообщили о чрезвычайно высокой рабочей нагрузке. Когда не хватает персонала, больные работники испытывают давление, а тех, кто остается здоровым, перегружают дополнительной работой», — говорит Дирк Шульце, региональный директор профсоюза.

Работникам завода стоит ожидать усиления контроля в ближайшее время: Илону Маску сообщили о проблеме. В X Twitter Маск говорит, что «это звучит безумно» и он изучает ситуацию.

This sounds crazy. Looking into it. — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

Онлайн-курс Data Analytics від Mate academy. Здобудьте навички роботи з даними в Mate! 80% практики + підтримка досвідчених менторів = ваш успіх у Data Analytics. Реєструйтесь на курс зі знижкою та розпочніть нову кар'єру! Отримати знижку на курс

«Здесь, в Германии, а особенно в Берлине, «больничные» — это, как правило, дни вечеринок или похмелья», — ответил один из комментаторов.

Обычно Илон Маск не благосклонен к сотрудникам, которые не соответствуют его жестким стандартам. После покупки Twitter Маск объявил о массовых увольнениях и повысил требования к работникам. В начале этого года Tesla уволила тысячи людей, а Маск требовал от руководства увольнений тех, кто не готов к жестким условиям.

Источники: Handelsblatt, The Guardian, Quartz