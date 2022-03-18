Нацбанк предупреждает о новых случаях интернет-мошенничества — фейковые призывы перевести средства на помощь армии в криптовалюте

Нацбанк зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте. Ни одного криптокошелька Нацбанк не открывал, так что украинцам нужно быть осмотрительными — эта рассылка и ей подобные проводятся интернет-мошенниками.

Что важно — для перевода средств указана ссылка на криптокошелек. Если попытаться отправить ответ на это письмо, то появится электронный адрес с расширением @bank.gov.ua. На сегодня зафиксировано два таких фейковых адреса: [email protected] и [email protected]

Если получили такое письмо — просто удалите его, не открывая.

Справка: вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ:

Средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы.

Сейчас очень важно не забывать о кибергигиене и доверять только проверенной информации из официальных источников.