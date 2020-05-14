NASA показала служебный автомобиль Tesla Model X для астронавтов накануне пилотируемого полета Crew Dragon к МКС [Фотогалерея]

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SpaceX и NASA находятся в шаге от исторического запуска — первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая. Еще в начале года SpaceX сообщила, что новым официальным транспортным средством для перевозки астронавтов к стартовой площадке космодрома стал автомобиль Tesla Model X (вместо Astrovan — модифицированный фургон Airstream Excella). Глава NASA Джим Брайденстайн опубликовал в твиттере множество фотографий Tesla Model X в «ливрее» NASA, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Этот автомобиль Tesla Model X в белом цвете с фирменной эмблемой NASA на боковых передних дверях и надписью на задней стекле, доставит астронавтов из монтажно-испытательного корпуса космическому центру имени Кеннеди, где они наденут скафандры, к пусковой площадке.

NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней, дольше есть риск деградации солнечных панелей Crew Dragon).

Напомним, Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $80 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $20 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).

Буквально вчера SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого Crew Dragon с МКС, предоставив возможность любому желающему почувствовать себя астронавтом и пристыковать Crew Dragon к МКС.