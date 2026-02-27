Metacritic видалив з Videogamer огляд Resident Evil Requiem: рецензію написав ШІ, а не журналіст

Photo: Videogamer

Агрегатор оглядів Metacritic видалив рецензію на Resident Evil Requiem, оскільки вона була створена ШІ, повідомляє Kotaku. Огляд було опубліковано на британському ігровому сайті VideoGamer, але, здається, його “написав” фейковий журналіст-ШІ, а не реальна людина.





Хоча важко підтвердити на 100%, чи текст створено ШІ, вже після кількох рядків огляду VideoGamer помітно, що щось не так. Найбільший сигнал — крім надмірного використання штучних метафор, — це відсутність деталей, які не можна було б дізнатися просто з трейлера гри. Обмеження щодо того, що можна показувати у рецензії до релізу, можуть бути суворими, але хороший критик завжди знаходить спосіб описати свій досвід без загальних фраз. Огляд VideoGamer, підписаний “Браяном Мерріголдом”, цього не робить.

Як зазначив принаймні один користувач у X, варто ставитися з підозрою й до Мерріголда. Профіль автора на VideoGamer настільки ж незграбно написаний, як і сам огляд, а фотографія профілю, здається, створена ШІ. При спробі зберегти зображення локально, його назва файлу — “ChatGPT-Image-Oct-20-2025-11_57_34-AM-300×300” — теж видає його походження. Видання Kotaku перевірили акаунти у X кількох інших авторів нещодавніх матеріалів на VideoGamer і виявили подібні ознаки. Усі їхні аватарки виглядають як створені ШІ, а акаунти були створені приблизно в один і той же час у жовтні 2025 року.

Metacritic покладається на огляди реальних видань, щоб формувати оцінку, що відображає загальну критичну думку про гру чи фільм, подібно до Rotten Tomatoes. Хоча існують суперечки, чи добре, що популярний сайт перетворює детальні тексти рецензій на цифру, яку можна обговорювати, усі, мабуть, погодяться, що включення фейкових оглядів, створених ШІ, — погана ідея. У відповідь на виявлення, що огляд VideoGamer ймовірно створений ШІ, Metacritic видалив його зі сторінки Resident Evil Requiem.

“Рецензія на RE Requiem та кілька інших оглядів VideoGamer 2026 року були видалені з Metacritiс”, — повідомив Марк Дойл, співзасновник Metacritic, виданню Kotaku.

За словами Алекса Дональдсона, засновника та видавця RPG Site, Metacritic також надіслав усім ігровим сайтам і видавцям, з якими співпрацює, інформацію про свою політику щодо оглядів, створених ШІ.





Metacritic has sent a reminder email to all games site editors/publishers which is pretty strong, and great: — Alex Donaldson (@apzonerunner.com) 2026-02-26T18:03:13.801Z

“Наша політика полягає в тому, що ми ніколи не включатимемо огляд, створений ШІ, на Metacritic, і якщо ми пізніше виявимо такий огляд, ми видалимо його негайно та розірвемо зв’язки з виданням після проведення розслідування”, — заявляє агрегатор.

Публікація огляду, написаного ШІ, на новинному сайті так само серйозна, як і його агрегування Metacritic, і, здається, саме це робить VideoGamer. Компанія ClickOut Media, яка володіє VideoGamer та низкою інших видань, нібито скоротила персонал своїх ігрових сайтів на початку цього місяця, щоб перейти до контенту, створеного ШІ. Просіювати масиви матеріалів, створених ШІ, будь то в соціальних мережах чи на Pinterest, стає дедалі необхідніше в інтернеті. Тепер, очевидно, Metacritic — ще одне місце, де читачам слід бути насторожі.

