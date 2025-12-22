Новости Устройства 22.12.2025 comment views icon

Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса

Компания Paradox Customs, специализирующаяся на создании кастомных игровых и стриминговых компьютеров, сообщила, что добавляет в конфигуратор своих готовых ПК опцию «без оперативной памяти». Причина такого решения заключается в длительном дефиците ОЗУ і росте цен на модули памяти. Если у покупателя уже есть собственные планки, он может заказать компьютер без оперативной памяти и установить свой комплект самостоятельно.

Для рынка готовых систем это нетипичный шаг. Оперативная память традиционно относится к компонентам с прогнозируемыми поставками, стабильными ценами и понятной поддержкой. Именно на ОЗУ системные интеграторы обычно опираются при планировании состава и формировании финальной стоимости ПК. Когда же поставки усложняются, у производителей есть лишь несколько вариантов: брать дополнительные расходы на себя, повышать цены или снимать определенные конфигурации с продажи.

Модель «без оперативной памяти» позволяет обойти проблему с поставками, но при этом перекладывает часть головной боли на покупателя. Для готового ПК это может превратиться в серую зону. Если выбранный пользователем комплект памяти работает нестабильно с материнской платой, возможны циклические перезагрузки, случайные сбои программ или ситуации, когда система стартует только с одной планкой.

Возникает логичный вопрос: кто в таком случае будет отвечать за отладку BIOS, работу профилей EXPO или XMP, а также стабильность системы — сборщик ПК или производитель памяти? В случае с ОЗУ граница ответственности становится размытой.

Отсутствие накопителя в конфигурации обычно проще объяснить, даже если основной слот M.2 спрятан под видеокартой и замена SSD не слишком удобна. Но отказ от оперативной памяти выглядит странно: в какой-то момент «готовый ПК» начинает напоминать набор комплектующих с кнопкой питания.

Источник: videocardz

