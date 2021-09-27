



По данным инсайдера @momomo_us, первая серия дискретных видеокарт Intel будет называться Arc aXXX. При этом «a» означает Alchemist – первое поколение графических процессоров Arc.

Инсайдер обнаружил образец таблицы, в которой перечислены все правильные и неправильные способы именования предстоящей серии GPU Intel Arc. Конечно, энтузиасты и пресса вряд ли будут следовать этому руководству, но розничные торговцы, партнёры по выпуску конкретных устройств и системные интеграторы должны придерживаться этих правил.

Эта утечка подтверждает, что Intel не будет использовать для своей серии видеокарт какие-либо из вариантов прозвищ в духе RTX, GTX или RX. Компания выбрала гораздо более простое название, чем ожидалось – 1 одна буква, которая фактически обозначает поколение.

Кроме того, уже можно сделать вывод, что следующие три серии дискретных видеокарт Intel будут использовать названия Arc bXXX, Arc cXXX и Arc dXXX. Дело в том, что компания уже подтвердила кодовые названия для этих серий: Battlemage, Celestial и Druid:

Intel официально подтвердила, что первое поколение дискретных графических процессоров серии Arc выйдет в первом квартале 2022 года. Вместе с тем, утечка от Moore’s Law is Dead раскрыла, что линейка настольных видеокарт серии Intel Arc Alchemist будет включать 3 модели, которые будут отличаться количеством исполнительных блоков: 512, 384 и 128.

Согласно имеющейся информации, версия с 512 исполнительными блоками будет использовать все ресурсы кристалла, а её производительность будет находиться между видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Другие источники более консервативны в своих оценках производительности и ожидают, что видеокарты серии Arc будут быстрее, чем GeForce RTX 3060, возможно, быстрее, чем GeForce RTX 3060 Ti. Однако оценки производительности всё ещё неточны, поскольку Intel продолжает работать над своими драйверами, и есть вероятность, что её партнёры ещё не имеют доступа к полностью работающим драйверам.

Топовая версия получит GPU площадью 396 мм2. Видеочип превосходит по размерам конкурирующие решения AMD Navi 22 (335 мм2) и NVIDIA GA104 (392 мм2). Версия с 384 исполнительными блоками получит урезанный топовый GPU и меньший объём памяти. Ранее также сообщалось, что Intel отправляла партнёрам и версию с 448 исполнительными блоками, но в последнее время источники не упоминают о ней. Версия начального уровня Arc Alchemist с графическим процессором DG2-128EU будет конкурировать с серией GeForce GTX Turing (GTX 1650). Подробные технические характеристики устройств представлены в следующей таблице.

Модель SKU1 SKU2 SKU3 GPU DG2-512EU DG2-384EU / DG2-512EU DG2-128EU Исполнительные блоки 512 384 128 Шейдерные блоки 4096 3072 1024 Память 16 GB GDDR6 8-12 ГБ GDDR6 4/8 ГБ GDDR6 Шина памяти 256 бит 192-256 бит 64 бита Boost частота 2,2-2,5 ГГц нд нд Типичное энергопотребление ~225 Вт нд 75 Вт

Источник: videocardz 1, 2