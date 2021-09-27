Настольные видеокарты Intel Arc Alchemist получат схему наименования «Arc aXXX» — стартовая линейка будет представлена тремя моделями
По данным инсайдера @momomo_us, первая серия дискретных видеокарт Intel будет называться Arc aXXX. При этом «a» означает Alchemist – первое поколение графических процессоров Arc.
Инсайдер обнаружил образец таблицы, в которой перечислены все правильные и неправильные способы именования предстоящей серии GPU Intel Arc. Конечно, энтузиасты и пресса вряд ли будут следовать этому руководству, но розничные торговцы, партнёры по выпуску конкретных устройств и системные интеграторы должны придерживаться этих правил.
Эта утечка подтверждает, что Intel не будет использовать для своей серии видеокарт какие-либо из вариантов прозвищ в духе RTX, GTX или RX. Компания выбрала гораздо более простое название, чем ожидалось – 1 одна буква, которая фактически обозначает поколение.
Кроме того, уже можно сделать вывод, что следующие три серии дискретных видеокарт Intel будут использовать названия Arc bXXX, Arc cXXX и Arc dXXX. Дело в том, что компания уже подтвердила кодовые названия для этих серий: Battlemage, Celestial и Druid:
Intel официально подтвердила, что первое поколение дискретных графических процессоров серии Arc выйдет в первом квартале 2022 года. Вместе с тем, утечка от Moore’s Law is Dead раскрыла, что линейка настольных видеокарт серии Intel Arc Alchemist будет включать 3 модели, которые будут отличаться количеством исполнительных блоков: 512, 384 и 128.
Согласно имеющейся информации, версия с 512 исполнительными блоками будет использовать все ресурсы кристалла, а её производительность будет находиться между видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Другие источники более консервативны в своих оценках производительности и ожидают, что видеокарты серии Arc будут быстрее, чем GeForce RTX 3060, возможно, быстрее, чем GeForce RTX 3060 Ti. Однако оценки производительности всё ещё неточны, поскольку Intel продолжает работать над своими драйверами, и есть вероятность, что её партнёры ещё не имеют доступа к полностью работающим драйверам.
Топовая версия получит GPU площадью 396 мм2. Видеочип превосходит по размерам конкурирующие решения AMD Navi 22 (335 мм2) и NVIDIA GA104 (392 мм2). Версия с 384 исполнительными блоками получит урезанный топовый GPU и меньший объём памяти. Ранее также сообщалось, что Intel отправляла партнёрам и версию с 448 исполнительными блоками, но в последнее время источники не упоминают о ней. Версия начального уровня Arc Alchemist с графическим процессором DG2-128EU будет конкурировать с серией GeForce GTX Turing (GTX 1650). Подробные технические характеристики устройств представлены в следующей таблице.
|Модель
|SKU1
|SKU2
|SKU3
|GPU
|DG2-512EU
|DG2-384EU / DG2-512EU
|DG2-128EU
|Исполнительные блоки
512
384
128
|Шейдерные блоки
4096
3072
1024
|Память
16 GB GDDR6
8-12 ГБ GDDR6
4/8 ГБ GDDR6
|Шина памяти
256 бит
192-256 бит
64 бита
|Boost частота
2,2-2,5 ГГц
|нд
|нд
|Типичное энергопотребление
~225 Вт
|нд
75 Вт