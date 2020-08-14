Настольные x86 процессоры Intel Alder Lake-S будут выполнены на базе гибридной технологии с большими и малыми ядрами





В рамках проведения мероприятия Architecture Day 2020 компания Intel рассказала о своих грядущих процессорах Alder Lake-S. Эти чипы ориентированы на применение в настольном сегменте и должны появиться на рынке в 2021 году. И это будут первые устройства в массовом настольном сегменте, использующие гибридную архитектуру x86, которая предусматривает использования больших (высокопроизводительных) и малых (энергоэффективных) ядер в одном чипе.

Напомним, недавно Intel анонсировала мобильные процессоры Lakefield, в которых используется гибридная технология. В дальнейшем чипмейкер намерен расширить сферу её применении и на настольный сегмент. При этом в настольных чипах нам обещают много улучшений. Отмечается, что большие вычислительные ядра в Alder Lake-S фактически перескакивают через два поколения Cove по сравнению с ядрами Sunny Cove в нынешних процессорах Lakefield. Большие ядра Golden Cove получат рад улучшений по сравнению с ядрами Willow Cove, которые дебютируют с процессорами Tiger Lake в конце этого года. Упоминают повышенную однопоточную производительность, повышенную производительность при обработке задач искусственного интеллекта, улучшения при обработке сетевых задач и 5G, а также улучшенные функции безопасности.

В то же время малые ядра меньшие ядра Gracemont в рамках процессоров Alder Lake получат развитие на одно поколение Atom. Они обеспечат более высокую производительность и эффективность на единицу площади (производительность на мм2), чем большие ядра Golden Cove. Gracemont также обеспечит повышение производительности при обработке векторной графики, что свидетельствует о добавлении поддержки AVX (вероятно, AVX2). Между тем, большие ядра Golden Cove должны поддерживать AVX-512. Эта разделённая поддержка наборов инструкций может предвещать оптимизацию аппаратного планировщика в операционной системе. В дорожной карте Intel также говорится о повышении однопоточной производительности для ядер Gracemont.

Intel пока не уточняет, какой технологический процесс будет использоваться для изготовления каждого из типов ядер процессоров Alder Lake-S. Также нет сведений о том, планируется ли использовать для них многоуровневую компоновку Foveros.

Комбинирование двух типов ядер даёт Intel большое количество возможных вариантов конфигурации процессоров. В один из патчей Coreboot было включено 12 возможных конфигураций Alder Lake-S. При этом некоторые из моделей чипов лишены малых ядер. С полным перечнем обнаруженных конфигураций можно ознакомиться в следующей таблице.

Процессор Большие ядра Малые ядра GPU Alder Lake-S 8 8 1 Alder Lake-S 8 6 1 Alder Lake-S 8 4 1 Alder Lake-S 8 2 1 Alder Lake-S 8 0 1 Alder Lake-S 6 8 1 Alder Lake-S 6 6 1 Alder Lake-S 6 4 1 Alder Lake-S 6 2 1 Alder Lake-S 6 0 1 Alder Lake-S 4 0 1 Alder Lake-S 2 0 1

Источник: tomshardware