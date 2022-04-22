НБУ запретил населению покупать криптовалюту с гривневых счетов — это разрешается только со счетов в иностранной валюте на сумму не более 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте)

Нацбанк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан с целью предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения. Они в частности затронули криптовалютные транзакции и P2P-переводы.

Так, физические лица смогут покупать активы, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям «quasi cash», используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы. Указанные выше безналичные операции разрешено осуществлять с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

К операциям «quasi cash» относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.п.

Регулятор объяснил необходимость новых мер «предотвращением оттока капитала».

«С одной стороны, необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами возникает вследствие использования украинскими гражданами карт, эмитированных украинскими банками к счетам в национальной валюте, за пределами страны для покупки товаров и услуг. В то же время проведение таких расчетов является критически необходимым для миллионов граждан, вынужденных временно уехать за границу. С другой стороны, платежные карты также используются для оплаты операций «quasi cash», которые, преимущественно, осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено. Следовательно, соответствующие операции следует трактовать как приводящие к непродуктивному выводу капитала из страны. Как следствие, Национальный банк частично ограничил возможность осуществления таких операций» НБУ

Относительно трансграничных Р2Р-переводов есть исключение — для поддержки вынужденных переселенцев из Украины Нацбанк разрешил физическим лицам в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте. Однако осуществление операций «quasi cash» с соответствующих счетов временно запрещено.

По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины.

Внедренные изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут производиться без ограничений.

Эти изменения содержатся в постановлении Правление Национального банка Украины от 20 апреля 2022 года №78 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Документ вступил в силу 20 апреля 2022 года.

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В начале месяца основатель украинской биткоин-биржи Kuna Михаил Чобанян рассказал, что блокирование транзакций и проблемы с криптобиржами в Украине начались после вывода через Binance за границу $500 млн. В ответ самая большая криптобиржа Binance обвинила Чобаняна в злоупотреблении влиянием на уничтожение конкурентов.