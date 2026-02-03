Не просто мода: спутники подтвердили связь между "чистотой" воздуха и количеством электромобилей на дорогах

Распространение электромобилей напрямую связано с уменьшением загрязнения воздуха в реальных условиях. К такому выводу пришли исследователи Keck School of Medicine Университета Южной Калифорнии (USC). Используя спутниковые данные, они впервые зафиксировали статистически значимое снижение уровня диоксида азота (NO₂) в районах, где росло количество автомобилей с нулевыми выбросами.





Согласно исследованию, в калифорнийских районах, где в период с 2019 по 2023 год увеличивалось количество электромобилей и плагин-гибридов, воздух становился чище. В среднем каждые 200 новых автомобилей с нулевыми выбросами (ZEV, zero-emissions vehicles) снижали уровень NO₂ на 1,1%. К категории ZEV в исследовании отнесли полностью электрические автомобили, плагин-гибриды и машины с водородными двигателями, но не грузовики и полуприцепы. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.

Исследователи отмечают, хотя переход на электротранспорт прежде всего направлен на борьбу с изменениями климата в будущем, он уже сейчас дает заметный эффект для качества воздуха и здоровья людей. Ранее это было сложно доказать из-за ограниченного количества наземных станций мониторинга. Предыдущее исследование 2023 года на основе таких датчиков показало подобный тренд, но без убедительной статистики.

На этот раз команда использовала данные спутникового инструмента TROPOMI, который ежедневно измеряет концентрацию NO₂ по всей планете, анализируя, как газ поглощает и отражает солнечный свет. Именно NO₂ образуется при сжигании ископаемого топлива и связан с приступами астмы, бронхитом, а также повышенным риском сердечных болезней и инсульта.





«Этот эффект важен, потому что он мгновенно влияет и на здоровье. Загрязнение воздуха от транспорта вредит дыхательной и сердечно-сосудистой системе как в короткой, так и в долгой перспективе», — отметила Эрика Гарсия, старший автор исследования.

Для анализа Калифорнию поделили на 1692 района, похожие по масштабу на почтовые зоны. Данные о количестве зарегистрированных ZEV взяли из базы Департамента транспортных средств штата. За время исследования типичный район добавил 272 электромобиля, а общий диапазон составлял от 18 до 839 авто.

Доля ZEV среди всех легковых транспортных средств в Калифорнии за этот период выросла с 2% до 5%, что, по мнению авторов, означает большой нереализованный потенциал для дальнейшего улучшения качества воздуха. Исследователи также проверили результаты с учетом пандемии, цен на топливо и перехода на удаленную работу, а также подтвердили рост загрязнения в районах, где добавлялись бензиновые авто.

Источник: keck