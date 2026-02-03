tradfi
Новости Авто 03.02.2026 comment views icon

Не просто мода: спутники подтвердили связь между "чистотой" воздуха и количеством электромобилей на дорогах

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах

Распространение электромобилей напрямую связано с уменьшением загрязнения воздуха в реальных условиях. К такому выводу пришли исследователи Keck School of Medicine Университета Южной Калифорнии (USC). Используя спутниковые данные, они впервые зафиксировали статистически значимое снижение уровня диоксида азота (NO₂) в районах, где росло количество автомобилей с нулевыми выбросами.


Согласно исследованию, в калифорнийских районах, где в период с 2019 по 2023 год увеличивалось количество электромобилей и плагин-гибридов, воздух становился чище. В среднем каждые 200 новых автомобилей с нулевыми выбросами (ZEV, zero-emissions vehicles) снижали уровень NO₂ на 1,1%. К категории ZEV в исследовании отнесли полностью электрические автомобили, плагин-гибриды и машины с водородными двигателями, но не грузовики и полуприцепы. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.

Исследователи отмечают, хотя переход на электротранспорт прежде всего направлен на борьбу с изменениями климата в будущем, он уже сейчас дает заметный эффект для качества воздуха и здоровья людей. Ранее это было сложно доказать из-за ограниченного количества наземных станций мониторинга. Предыдущее исследование 2023 года на основе таких датчиков показало подобный тренд, но без убедительной статистики.

На этот раз команда использовала данные спутникового инструмента TROPOMI, который ежедневно измеряет концентрацию NO₂ по всей планете, анализируя, как газ поглощает и отражает солнечный свет. Именно NO₂ образуется при сжигании ископаемого топлива и связан с приступами астмы, бронхитом, а также повышенным риском сердечных болезней и инсульта.


«Этот эффект важен, потому что он мгновенно влияет и на здоровье. Загрязнение воздуха от транспорта вредит дыхательной и сердечно-сосудистой системе как в короткой, так и в долгой перспективе», — отметила Эрика Гарсия, старший автор исследования.

Для анализа Калифорнию поделили на 1692 района, похожие по масштабу на почтовые зоны. Данные о количестве зарегистрированных ZEV взяли из базы Департамента транспортных средств штата. За время исследования типичный район добавил 272 электромобиля, а общий диапазон составлял от 18 до 839 авто.

Доля ZEV среди всех легковых транспортных средств в Калифорнии за этот период выросла с 2% до 5%, что, по мнению авторов, означает большой нереализованный потенциал для дальнейшего улучшения качества воздуха. Исследователи также проверили результаты с учетом пандемии, цен на топливо и перехода на удаленную работу, а также подтвердили рост загрязнения в районах, где добавлялись бензиновые авто.

Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе

Спецпроекты
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Відеопроєкт «Щоденник подорожнього»: як сучасні мандрівники відкривають Україну за кермом

Источник: keck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Tesla представила Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей
Вышел Volvo EX60: электрокроссовер с запасом хода до 810 км и 10-летней гарантией на батарею
Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%
Энергия на 400 км за 5 минут: BYD показала работу новой зарядной станции для авто
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
"Таким могло бы быть авто Apple": Маркес Браунли осмотрел Xiaomi SU7 и остался в восторге
Xiaomi готовит три новых электромобиля: от семейного гиганта до спортивного кроссовера
Tesla вводит абонплату за функции, которые раньше были бесплатными
Мировой рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 часа
Tesla Model Y признана наименее надежным автомобилем в Германии, — TÜV (Ассоциация технического надзора)
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе
Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
Honda меняет логотип впервые за десятилетие: ставка на электромобили и гибриды
Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить