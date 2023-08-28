Не только «Барби» – во Вьетнаме взялись за цензуру Netflix

С октября прошлого года стриминговый сервис был вынужден удалить минимум три названия по требованию Вьетнама.

В июле в стране цензуре подвергли хит этого лета, романтическую комедию Warner Bros. «‎Барби» – поскольку в фильме показали кадр с картой, на которой изображена так называемая «линия девяти пунктиров» (обозначает спорные территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море). Приблизительно в то же время правительство Вьетнама заставило Netflix удалить дораму «Полет к тебе» – по той же причине.

В апреле от Netflix потребовали удалить эпизод документального фильма «MH370: Самолёт, который исчез» – за «обманчивое» изображение того, как во Вьетнаме проводят обыски, в октябре прошлого года – запретили еще одну работу Греты Гервиг, драму «Маленькие женщины‎», потому что она «искажает историю войны во Вьетнаме‎».

В последнее время власти страны усиливают контроль над средствами массовой информации с проведением реальных проверок, а также начали расследование в отношении TikTok по поводу «нарушения местных законов путем распространения фейковых новостей и социальной нестабильности».

В правительственном документе, опубликованном в июне, говорится, что регуляторы будут активно отслеживать международные стриминговые сервисы – «особенно Netflix» – во второй половине года.

«Каждый политический конфликт будет влиять на бизнес. Это не хорошо для Netflix, но [девятипунктирная линия] — это проблема суверенитета», – сказал изданию Rest of World Бич Тран, докторант Школы публичной политики им. Ли Куан Ю из Национального университета Сингапура.

В целом с 2019 по 2022 год Вьетнам направил четыре письменных требования на удаление в Netflix (среди всех государственных запросов, о которых сообщает стриминговый сервис, Сингапур был наиболее плодотворным в запросах – с восемью письменными требованиями).

В 2017 году Netflix удалил фильм «Цельнометаллическая оболочка», снятый Стэнли Кубриком, а также шпионский триллер «Пайн-Гэп» в 2019 году. Боевик Sony «Анчартед: На картах не зна́чится», который Вьетнам заблокировал для внутреннего проката, также не появлялся в результатах поиска Netflix по состоянию на начало августа.

Источник: Rest of World