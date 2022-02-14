Не только сериал по «Властелину колец» от Amazon и новый «Доктор Стрэндж». Трейлеры предстоящих фильмов и сериалов с Супербоула
В США прошло одно из главных спортивных событий года — 56-й Супербоул (финальная игра Национальной футбольной лиги). Как обычно, во время матча показали множество трейлеров самых ожидаемых фильмов и сериалов, которые должны выйти в этом году. В этой заметки собрали все самые интересные ролики.
Трейлеры фильмов и сериалов с Супербоула-2022
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power (премьера 2 сентября на Amazon Prime Video)
Детали — в отдельной заметке на сайте.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / The Doctor Strange in the Multiverse of Madness (премьера в Украине — 5 мая)
Детали — в отдельной заметке на сайте.
«Лунный рыцарь» / Moon Knight (премьера 30 марта на Disney+)
Обзорное видео с премьерами Netflix
«Нет» / Nope (премьера 22 июня)
«Мир Юрского периода: Господство» / Jurassic World: Dominion (премьера в Украине 9 июня)
«Затерянный город» / The Lost City (премьера 7 апреля)
«Соник 2» / Sonic the Hedgehog 2 (премьера в Украине — 7 апреля)
«Проекта „Адам“» / The Adam Project (премьера 11 марта на Netflix)
«Скорая» / Ambulance (премьера 8 апреля)
А кто выиграл?