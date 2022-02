Не только сериал по «Властелину колец» от Amazon и новый «Доктор Стрэндж». Трейлеры предстоящих фильмов и сериалов с Супербоула

В США прошло одно из главных спортивных событий года — 56-й Супербоул (финальная игра Национальной футбольной лиги). Как обычно, во время матча показали множество трейлеров самых ожидаемых фильмов и сериалов, которые должны выйти в этом году. В этой заметки собрали все самые интересные ролики.

Трейлеры фильмов и сериалов с Супербоула-2022

«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power (премьера 2 сентября на Amazon Prime Video)

Детали — в отдельной заметке на сайте.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» / The Doctor Strange in the Multiverse of Madness (премьера в Украине — 5 мая)

Детали — в отдельной заметке на сайте.

«Лунный рыцарь» / Moon Knight (премьера 30 марта на Disney+)

Обзорное видео с премьерами Netflix

«Нет» / Nope (премьера 22 июня)

«Мир Юрского периода: Господство» / Jurassic World: Dominion (премьера в Украине 9 июня)

«Затерянный город» / The Lost City (премьера 7 апреля)

«Соник 2» / Sonic the Hedgehog 2 (премьера в Украине — 7 апреля)

«Проекта „Адам“» / The Adam Project (премьера 11 марта на Netflix)

«Скорая» / Ambulance (премьера 8 апреля)

А кто выиграл?

Команда «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 23:20 обыграла «Канзас-«Цинциннати Бенгалс» — хозяева буквально вырвали победу, заработав тачдаун за полторы минуты до конца матча. Для «Рэмс» этот Супербоул стал пятым за всю историю и до этого команда выигрывала кубок лишь единожды в 1999-м (в матче против «Теннесси»). Лучшим игроком финала был признан ресивер Купер Капп — он стал восьмым ресивером в истории, удостоившимся этой награды.