«Недостаточно эффективна и вызывает возникновение артефактов»: AMD раскритиковала технологию NVIDIA DLSS, призвав развивать открытые стандарты SMAA и TAA

Недавно глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг раскритиковал новую видеокарту AMD Radeon VII. Компания AMD не осталась в долгу и тоже раскритиковала решение конкурента. Однако критике подверглась не конкретная видеокарта, а технология сглаживания NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) на базе искусственного интеллекта.

В AMD считают, что технология DLSS недостаточно эффективна и вызывает возникновение артефактов изображения при масштабировании и повышении резкости. Вместо того, что разрабатывать ещё одно проприетарное решение, AMD предлагает сосредоточиться на дальнейшей разработке решений SMAA (Enhanced Subpixel Morphological Antialiasing) и TAA (Temporal Antialising) на базе нынешних открытых фрейморков. Как заявляет директор по маркетингу AMD Саша Маринкович, они «и далее будут широко применяться в современных играх и отлично работают на Radeon VII».

В AMD также заявляют, что в компании могут разработать решение, сходное с DLSS, которое будет работать через инфраструктуру GPGPU. Для такой задачи архитектуры AMD подходят очень хорошо. Вместе с тем, один из руководителей игрового подразделения компании Ниш Нилалоянан упомянул о потенциале возможного внедрения решений в стиле DLSS в «некоторых других более широко доступных фреймворках, таких как WindowsML и DirectML». AMD работает над оптимизацией этого направления. И предварительные демонстрации показывали некоторые улучшения и некоторые фильтры, доступные для WindowsML, которые работают действительно хорошо на видеокартах Radeon.

Источник: techpowerup