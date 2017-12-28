Некоторые смартфоны Samsung Galaxy Note8 перестают включаться и заряжаться после полного разряда батареи

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Некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note8 начали сообщать о проблеме, связанной с батареей. В отличие от прошлого года, когда батарея Galaxy Note7 могла произвольно воспламениться, в этот раз аккумулятор перестаёт работать после полной разрядки.

Сообщается, что после полного исчерпания заряда батареи о последующего отключения, смартфон Galaxy Note8 перестаёт включаться или заряжаться. Пользователи пытались восполнить запас энергии при помощи различных кабелей и зарядных устройств, чтобы убедиться, что дело именно в смартфоне. На форумах поддержки Samsung рекомендуется обращаться в сервисные центры для гарантийной замены аппаратов.

Компания Samsung осведомлена об этой проблеме и осуществляет замену сбойных смартфонов в индивидуальном порядке. Однако пока не сообщается, какое количество устройств страдает от указанной неисправности. Известно лишь, что проблема встречается в аппаратах различных операторов в США: Verizon Wireless, T-Mobile и Sprint.

Источник: phonearena