Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео

На недавно опубликованном рендере и чертежах Apple iPhone Fold кажется необычным и большим, почти как складной планшет. Но это если не смотреть на указанные размеры.

Согласно предыдущей утечке, складной iPhone Fold будет иметь довольно необычные пропорции. Даже с цифрами, которые были представлены на утечке чертежей, трудно получить представление о нем. С учетом их, внешний дисплей смартфона получит соотношение сторон 3:2 и диагональ 5,3 дюйма. Звучит как что-то не очень большое, не так ли?

Бен Гескин напечатал на 3D-принтере макет iPhone Fold согласно приведенным размерам, и выложил в X несколько наглядных видео его сравнения с другими смартфонами. По сравнению с iPhone 17 Pro Max, iPhone Fold кажется шире, но и значительно короче в сложенном виде. Пользователь может дотянуться до большинства его поверхности большим пальцем. Это означает, что складной iPhone оказался достаточно компактным, и это, вероятно, будет побуждать многих к его приобретению.

В разложенном виде iPhone Fold предлагает значительно большую площадь экрана, чем iPhone 17 Pro Max. Из-за соотношения сторон разница даже больше, чем можно было бы предположить, учитывая увеличение с 6,9″ до 7,7″.

Oppo Find N2 оказался ближайшим к iPhone Fold по размерам. Он имеет 5,54″ второй дисплей с соотношением сторон 18:9 и 7,1″ основной экран. В то же время Oppo Find N5 имеет 6,62″ внешний дисплей 21:9 и 8,12″ основной, близко к большинству современных складных телефонов. По сравнению с iPhone Fold он кажется откровенно большим.

Ожидается, что Apple iPhone Fold будет представлен в сентябре 2026 года. Вероятно, с его выходом Apple стремится удовлетворить сразу две целевые группы — поклонники компактных и складных смартфонов.

