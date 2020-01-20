Нет, ЕС не заставит Apple сменить разъем Lightning в своих смартфонах





На прошлой неделе появились сведения о том, что ЕС может заставить Apple перейти на разъём USB-C в смартфонах iPhone. Оказалось, что это не совсем так.

С 2009 года Европейская комиссия пытается убедить технологические компании использовать единый стандарт зарядки вместо проприетарных. После недавнего заявления группы депутатов в Европарламенте, в котором содержится призыв к урегулированию этого вопроса на правовом уровне, несколько зарубежных тематических изданий ошибочно предположили, что Apple наконец полностью откажется от Lightning в пользу USB-C. Прежде всего это было обусловлено неправильным пониманием намерений ЕС и того, как на самом деле работает зарядка.

Во-первых, в обращении вообще не упоминалась компания Apple. Во-вторых, последняя инициатива европейских депутатов даже не касалась разъёмов и кабелей для мобильных устройств, в отличие от предыдущих призывов. На этот раз речь шла о зарядных устройствах. Вице-президент Европейской комиссии Марош Сефкович (Maroš Šefčovič) сообщил, что в 2009 году использовалось более 30 запатентованных способов зарядки. Теперь их всего три, но старые зарядные устройства продолжают ежегодно составлять 51 тыс. тонн электронных отходов.

Еврокомиссия не настаивает на замене разъёма Lightning и соответствующих кабелей в 2020 году, как бы многим не хотелось. Опять же, речь идёт о зарядных устройствах, и Apple уже разрабатывает такое устройство, которое, вероятно, удовлетворит просьбу евродепутатов.

Даже если завтра каким-то образом в мире останутся только зарядные устройства USB-C, это всё равно не заставит Apple полностью убрать разъём Lightning. Тем более, компания отдельно продаёт и поставляет кабель USB-C to Lightning. До 2014 года Европейская комиссия возлагала надежды на то, что вся технологическая отрасль добровольно перейдёт на использование единого зарядного устройства. Сейчас она рассматривает варианты, чтобы привести это в соответствие с законом.

Источник: The Verge