Netflix не планирует снимать 3-й сезон сериала «Охотник за разумом», — Дэвид Финчер

Дэвид Финчер говорит, что Netflix не планирует снимать 3-й сезон «Охотника за разумом». Фаны отчаянно надеялись на новую часть триллера после выхода второго сезона в августе 2019 года, однако, похоже, их ожидания были напрасными.

Кинорежиссер сообщил неутешительные новости в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche:

«Я горжусь первыми двумя сезонами, но это очень дорогой сериал, и, в глазах Netflix, мы не привлекли достаточно большой аудитории, чтобы оправдать такие инвестиции», — сказал Финчер.

Премьера «Охотника за разумом», основанном на документальной книге «Охотник за разумом. Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств» Марка Олшейкера и Джона Дугласа состоялась на Netflix в 2017 году. Сериал рассказывает о работе агентов ФБР Холдена Форда (Джонатан Грофф) и Билла Тенча (Холт Маккэллани), создавших подразделение, изучающее поведение серийных маньяков. Звезда «The Last Of Us» Анна Торв играет их коллегу Венди Карр, профессора психологии Бостонского университета. События происходят в 1970-х годах и ознаменуют начало криминального профайлинга.

В течение первых двух сезонов шоу троица берет интервью у таких людей, как Эд Кемпер (Кэмерон Бриттон), Джерри Брудос (Хэппи Андерсон), Уэйн Уильямс (Кристофер Ливингстон) и Чарльз Мэнсон (Дэймон Херриман). В нескольких эпизодах также упоминали преступления «BTK-убийцы» Денниса Рейдера, что заставило многих зрителей предположить, что в будущих частях команда его поймает.

В августе 2022 года режиссер Эндрю Доминик сказал в интервью Collider, что 3 сезон «Охотника за разумом», скорее всего, будет сосредоточен на том, что отдел поведенческих наук поделился своими исследованиями с группой известных режиссеров.

«Что они собирались сделать – так это поехать в Голливуд. Один собирался связаться с Джонатаном Демме, а другой с Майклом Манном», — говорил Доминик.

Хотя сериал создавал Джо Пенхолл, Финчер работал как исполнительный продюсер вместе с Шарлиз Терон. Его часто называли де-факто шоураннером, следившим за сценариями и решениями по производству; также он срежиссировал 7 из 19 эпизодов.

Источник: Gamesradar