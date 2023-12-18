Новости Кино 18.12.2023 в 08:00 comment views icon

Netflix перезапускает аниме-сериал One Piece вместе с авторами «Атаки на титанов»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

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Незадолго до начала «Последней саги» аниме One Piece было объявлено, что Netflix вместе с авторами WIT Studio, авторами Attack on Titan и Spy x Family’s сейчас разрабатывают новый римейк популярной манги.

Эта новость была обнародована во время Jump Festa 2024 вместе с тизером и постером. Хотя дата выпуска или информация об актерах не сообщалась, было подтверждено, что сериал начнется с саги East Blue – именно там, где начинались манга и оригинальное аниме.

Студия WIT была основана в 2012 году и, кроме работы над Spy x Family и первыми тремя сезонами «Атаки на титанов», также работала над Ranking of Kings и первыми сезонами The Ancient Magus’ Saga.

Netflix One Piece

Оригинальная манга от Эйитиро Ода вышла в 2025 году. Затем в 1999 году она была адаптирована как аниме-сериал, имеющий более 1000 эпизодов. В начале этого года он получил экранизацию на Netflix.

Рецензія на серіал «Ван Піс» / One Piece

Источник: IGN

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