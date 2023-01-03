Netflix решил не продолжать сериал «1899» после первого сезона несмотря на положительные отзывы зрителей и критиков

Сериал «1899» не получит второго сезона. Эту новость обнародовал в Instagram соавтор сериала Баран бо Одар. Письмо к фанатам также подписал партнер Одара и другой автор сериала, Янтье Фризе.

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«С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что «1899» не будет продлен», — написал Одар. «Нам бы очень хотелось завершить это невероятное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы сделали с «Тьмой». Но иногда все происходит не так, как вы планировали. Это жизнь. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанатов. Но мы хотим от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы были частью этого замечательного приключения. Мы вас любим. Никогда не забывайте».

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Сериал рассказывает о группе иммигрантов на борту корабля, столкнувшихся с серией загадочных событий. Он дебютировал на Netflix 17 ноября 2022 года, на старте, уступив только пятому сезону «Короны». За четыре дня «1899» набрал около 79,27 млн часов просмотра.

Шоу стало продолжением предыдущего сериала Одара и Фризе «Тьма», знакового международного прорыва для Netflix, первые эпизоды которого дебютировали в 2017 году. После трех сезонов Фризе и Одар заключили сделку с Netflix — первую в своем роде для европейского рынка. «1899» был первым проектом, появившимся в результате этого соглашения.

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Сериал германского производства «Тьма» рассказывает о приключениях подростков в маленьком провинциальном городке, которые сталкиваются с необъяснимыми явлениями, что заставляет вспомнить «Очень странные дела». Сериал вышел в рамках программы Netflix Original по созданию собственного контента на главных рынках сервиса. В 2017 году шоу считалось одним из самых успешных на Netflix и получило еще два сезона. Сериал «1899» роднит с ним схожая фантастическая фабула и атмосфера, перенесенные на борт корабля.

Источник: Variety