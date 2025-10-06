Новости Кино 06.10.2025 comment views icon

Netflix "смягчил" скандальную сцену с Цири в четвертом сезоне "Ведьмака"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Четвертый сезон разделяет трех ключевых персонажей «Ведьмака» по разным группам, в этом случае Цири продолжит свое путешествие в компании Крыс.

В статье присутствуют спойлеры к четвертому сезону «Ведьмака».

В конце третьего сезона Цири (Фрея Аллан) попадает в компанию группы нильфгаардских сирот-подростков, известную как «Банда Крыс», с которыми, как ожидается, проведет большую часть экранного времени и в четвертом. По сюжету оригинальных книг, этот период выдастся не из легких для девушки и включает одну из самых противоречивых сцен — где участник группы, по имени Кайлей попытается ее изнасиловать; в конце концов парня прогоняет другая представительница банды Мистле, но сама завершает то, что он начал.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Встреча Цири с Крысами в третьем сезоне «Ведьмака»

Долгое время фаны гадали, включит ли Netflix эту сцену в экранизацию и наконец у сайта Redanian Intelligence есть ответ: да, но немного смягчит. В сериале Мистле прогоняет Кайлея, начинает приставать к Цири и предлагает ей остаться на ночь; расстроенная и дрожащая девушка неохотно соглашается. Далее, как и в произведениях Сапковского, они становятся парой, делают парную интимную татуировку и будут вместе, пока Лео Бонарт не разлучит их.

«Она впервые сталкивается с романтикой, если это вообще можно так назвать, потому что это не хорошие отношения», — рассказывала Аллан в прошлогоднем интервью. «Она погружается в очень темную часть себя, на которую, по моему мнению, будет страшно смотреть».

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Кристель Элвин в роли Мистле в сериале «Ведьмак»

«Мистле — это удивительная сложная девушка, которая продолжает свой путь, несмотря на трудности. В испытаниях, с которыми она сталкивается, она все еще решает любить и строить отношения в мире, который был таким жестоким к ней. Она никогда не сдается. Это одна из вещей, которые больше всего связали меня с ней», — рассказала Кристель Элвин в недавнем интервью. «Мне пришлось полностью сопереживать всем ее сомнительным решениям, но когда все сложилось, это показало, насколько я на самом деле способна на сострадание. По моему мнению, сочувствие вместо осуждения — это, пожалуй, самый полезный инструмент, который может иметь актер».

Напомним, что четвертый сезон «Ведьмака» (первый с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта) выйдет на Netflix 30 октября. В тот же день ожидается премьера спецвыпуска о Крысах, который является выжимкой из отмененного мини-сериала.

Анджей Сапковский назвал актрис, которых хотел увидеть в роли Цири и Йеннифер в экранизации «Ведьмака»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix изменил пол ключевого злодея в сериале "Ведьмак"
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"
Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"
Netflix завершил съемки "Ведьмака" — они длились 7 лет
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Драма в стиле "Острых козырьков": на Netflix вышел сериал "Дом Гиннесов" Стивена Найта
Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" получит 3-й сезон
Игра "Гвинт" из The Witcher 3 получила физическое издание — пять фракций, более 400 карт и цена от $45
"Никаких ведьмаков-грифиндорцев": Анджей Сапковский говорит, что лор игр The Witcher базируется на ошибке
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
"Все умирают от желания это увидеть": сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" получил "жуткую" дату релиза
"Наступление на поп-культуру": второй "Миротворец" получил 100% на Rotten Tomatoes
Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах
"А теперь беги": Netflix выпустил первый трейлер готического фэнтези "Франкенштейн"
"Точно, как в книге": утечка со съемок "Гарри Поттера" раскрывает Вернона Дурсли в сцене за 10 лет до событий "Философского камня"
Сериал Mass Effect ищет на главную роль мужчину 30-39 лет, похожего на "молодого Колина Фаррелла"
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Трейлер детектива "Девушка из каюты №10": Кира Найтли расследует убийство на яхте
Netflix показал трейлер Splinter Cell: Deathwatch с новой историей о "старом Сэме"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить