Netflix "смягчил" скандальную сцену с Цири в четвертом сезоне "Ведьмака"

Четвертый сезон разделяет трех ключевых персонажей «Ведьмака» по разным группам, в этом случае Цири продолжит свое путешествие в компании Крыс.

В статье присутствуют спойлеры к четвертому сезону «Ведьмака».

В конце третьего сезона Цири (Фрея Аллан) попадает в компанию группы нильфгаардских сирот-подростков, известную как «Банда Крыс», с которыми, как ожидается, проведет большую часть экранного времени и в четвертом. По сюжету оригинальных книг, этот период выдастся не из легких для девушки и включает одну из самых противоречивых сцен — где участник группы, по имени Кайлей попытается ее изнасиловать; в конце концов парня прогоняет другая представительница банды Мистле, но сама завершает то, что он начал.

Долгое время фаны гадали, включит ли Netflix эту сцену в экранизацию и наконец у сайта Redanian Intelligence есть ответ: да, но немного смягчит. В сериале Мистле прогоняет Кайлея, начинает приставать к Цири и предлагает ей остаться на ночь; расстроенная и дрожащая девушка неохотно соглашается. Далее, как и в произведениях Сапковского, они становятся парой, делают парную интимную татуировку и будут вместе, пока Лео Бонарт не разлучит их.

«Она впервые сталкивается с романтикой, если это вообще можно так назвать, потому что это не хорошие отношения», — рассказывала Аллан в прошлогоднем интервью. «Она погружается в очень темную часть себя, на которую, по моему мнению, будет страшно смотреть».

«Мистле — это удивительная сложная девушка, которая продолжает свой путь, несмотря на трудности. В испытаниях, с которыми она сталкивается, она все еще решает любить и строить отношения в мире, который был таким жестоким к ней. Она никогда не сдается. Это одна из вещей, которые больше всего связали меня с ней», — рассказала Кристель Элвин в недавнем интервью. «Мне пришлось полностью сопереживать всем ее сомнительным решениям, но когда все сложилось, это показало, насколько я на самом деле способна на сострадание. По моему мнению, сочувствие вместо осуждения — это, пожалуй, самый полезный инструмент, который может иметь актер».

Напомним, что четвертый сезон «Ведьмака» (первый с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта) выйдет на Netflix 30 октября. В тот же день ожидается премьера спецвыпуска о Крысах, который является выжимкой из отмененного мини-сериала.