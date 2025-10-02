Анджей Сапковский назвал актрис, которых хотел увидеть в роли Цири и Йеннифер в экранизации "Ведьмака"

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский принял участие в сессии вопросов и ответов на Reddit, где среди прочего высказал свои мысли относительно каста экранизации Netflix.

Писателя спросили, кого бы он выбрал на роли Цири и Йеннифер для сериала или фильма, на что тот предложил «невозможный» состав: «раннюю» Натали Портман для первой и Еву Грин для второй.

«Йеннифер? Возможно, Ева Грин. Если Цири — то, возможно, Натали Портман. Но в «ранней версии», — сказал Сапковский, намекая, что 44-летней Портман сыграть девушку-подростка сейчас будет несколько сложнее. «Короче говоря, собрать такой актерский состав кажется довольно невозможной задачей. Другими словами: это просто принятие желаемого за действительное».

Собственно, какой могла бы быть альтернативная Цири можно увидеть в фильме «Леон», где 13-летняя Портман сыграла Матильду. Что касается Евы Грин, то актриса известна своими ролями в фильмах «Царство небесное», «Казино Рояль» и имеет очевидное преимущество в виде черных волос и несколько мистической красоты для кастинга колдуньи.

Ниже еще несколько интересных вопросов и ответов Сапковского с сессии:

Вы застряли на необитаемом острове с тремя книгами. Зная, что будете перечитывать их снова и снова, какие три вы берете с собой?

Умберто Эко, «Имя розы». Александр Дюма, «Три мушкетера». Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин колец». Последняя считается одной книгой, поскольку это было изначальное намерение автора; разделение на части осуществил издатель.

Кем вы вдохновлялись при создании персонажа Йеннифер?

Их было много, слишком много, чтобы я сейчас вспомнил все. Некоторые из них, несомненно, вас удивят. Итак, начнем: Цирцея Гомера, Морриган из ирландской мифологии, скандинавская Фрейя. Королева Гвиневра (имя которой — Гвенвифар) и волшебница Нимуэ, обе из легенды о короле Артуре. Красавица Без Милосердия из поэмы Джона Китса, Айеша Г. Райдера Хаггарда. И Катерина де Возель из «Великого завета» Франсуа Вийона.

Какая ваша любимая сюжетная линия персонажа, не обязательно в фэнтези, во всех медиа (книгах, играх, фильмах и т.д.)?

Давайте обсудим книги, потому что это единственное, что действительно имеет значение. Вы спросите, какая моя любимая арка? Я бы назвал Анджея Кмичича (Генрик Сенкевич, «Потоп»), Мартина Идена в исполнении Джека Лондона, Джейми Ланнистера и Арью Старк («Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина). И, конечно же, Фродо Бэггинса.

Когда вы придумали персонажа Геральта, было ли у вас ощущение, что «это работает», или его популярность стала полной неожиданностью?

Как вы, возможно, знаете, персонаж Геральта изначально был создан для одного рассказа, предназначенного для литературного конкурса. Хотя я, естественно, стремился его выиграть и получить приз, рассказ изначально задумывался как отдельное произведение — единственное и неповторимое. Однако его популярность оказалась настолько огромной, что побудила меня продолжить. И отдельный рассказ быстро перерос в целую серию. И это действительно было неожиданностью. И до сих пор является неожиданностью.

Кроме этого, Сапковский высказался о наличии «школ ведьмака» в игровых адаптациях, о чем мы подробнее расписали ранее.

Напомним, что на днях в Украине открылись продажи книги «Ведьмак: Перекресток воронов» с предысторией Геральта, а уже 30 октября на Netflix стартует третий сезон сериала, на этот раз с Лиамом Хемсвортом в главной роли. CD Projekt тем временем активно работает над игрой The Witcher 4 с Цири, как центральным персонажем; ранее нам показали первый трейлер и техническую демонстрацию геймплея игры.

Ранее Анджей Сапковский анонсировал новые книги для серии «Ведьмак», уточняя, что он «не Джордж Мартин» и если обещает — то делает это.