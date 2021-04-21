Netflix в минувшем квартале привлек всего 4 млн платных подписчиков — это худшее начало года с 2013-го (акции онлайн-кинотеатра упали на 10%)
20 апреля онлайн-кинотеатр Netflix поделился своими результатами за первый квартал 2021 года, который закончился в конце марта. Мы выбрали из отчета главное.
Число подписчиков и финансовые показатели
- За трехмесячный период с января по март Netflix привлек 4 миллиона платных подписчиков — ниже прогноза самой компании (6 млн) и почти в четыре раза хуже результата аналогичного периода 2020 года (15,8 млн). Это худшее начало года для сервиса с 2013-го, когда он добавил около трех миллионов новых пользователей.
- В компании не выполнение плана по подписчикам связывают с пандемией, которая пустила под откос все планы и привела к резкому увеличению базы в 2020 году. Иными словами, из-за перебора в 2020 году сейчас произошел недобор.
- В общей сложности у Netflix на конец марта 207 миллионов подписчиков по всему миру, что является лучшим результатом (столько нет больше ни у одного стримингового сервиса). Ближе всех к Netflix подобрался Disney с его общей базой в 151,5 млн подписчиков (ну и Amazon Prime Video с 200 млн).
- Квартальная выручка составила 7,163 миллиарда долларов (рост на 24,2% в годовом выражении), операционная прибыль — 1,96 миллиарда долларов (против 958 миллионов в прошлом году), а чистая прибыль — 1,707 миллиарда долларов или 3,75 доллара на одну акцию против 709 миллионов долларов или 1,75 доллара на одну акцию годом ранее.
- Денежный поток от операционной деятельности — 692 миллионов долларов против 162 миллионов долларов в первом квартале 2020 года.
- По состоянию на 31 марта 2021 года компания располагала 8,4 миллиардами долларов в виде денежных средств и их эквивалентов против 8,2 миллиарда долларов на 31 декабря 2020-го.
- После публикации отчета акции Netflix на премаркете упали на 10%.
Статистика по отдельным шоу и фильмам
- И хотя сама Netflix объясняет замедление темпов роста пользовательской базы последствиями пандемии, отчасти на такой результат могла повлиять высокая конкуренция и отсутствие крупных премьер в расписании на первый квартал.
- Самым просматриваемым проектом за отчетный период стал «Люпен» с Омаром Си — за 4 недели его посмотрели в 76 миллионах домохозяйств. Среди других наиболее просматриваемых шоу Netflix выделяет «Улицу Светлячков» (49 млн), третий сезон сериала Cobra Kai (45 млн), «Судьба: Сага Винкс» (57 млн) и «Джинни и Джорджия» (52 млн).
О конкуренции и планах
- В Netflix не считают, что конкуренция с другими площадками стала причиной замедления роста пользовательской базы. Руководство онлайн-кинотеатра уверено в своей стратегии и делают ставку на вторую половину 2021 года, когда в сервисе выйдут новые сезоны популярных сериалов и значимые кинопремьеры. В четвертом квартале вернется «Половое воспитание», «Ведьмак» и «Ты», а также выйдет боевик Red Notice с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.
- В 2020 году расходы Netflix на производство контента составили 17,3 миллиарда долларов, а в 2021 году компания планирует потратить на контент около 17 миллиардов долларов.
- В распоряжении Netflix уже сейчас есть суммарно 500 проектов, находящихся в стадии постпроизводства или «готовящихся к запуску». В это число входит и список фильмов из расписания на 2021 год из 71 картин — Netflix ранее пообещал выпускать минимум по одному фильму каждую неделю.
- Netflix рассчитывает в текущем квартале добавить всего 1 миллион пользователей (против 10 миллионов годом ранее).
- В марте Netflix в тестовом режиме начал рассылать некоторым пользователям, пользующимся чужими аккаунтами, призыв зарегистрировать свой собственный. На отчете сооснователь Netflix Рид Хастингс подтвердил, что тестирование этой функции продолжится. Какую в итоге модель ограничений выберут в компании пока не знают, но обещают не внедрять ограничения, которые будут мешать пользователям получать удовольствие от онлайн-кинотеатра.