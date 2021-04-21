Netflix в минувшем квартале привлек всего 4 млн платных подписчиков — это худшее начало года с 2013-го (акции онлайн-кинотеатра упали на 10%)

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20 апреля онлайн-кинотеатр Netflix поделился своими результатами за первый квартал 2021 года, который закончился в конце марта. Мы выбрали из отчета главное.

Число подписчиков и финансовые показатели

За трехмесячный период с января по март Netflix привлек 4 миллиона платных подписчиков — ниже прогноза самой компании (6 млн) и почти в четыре раза хуже результата аналогичного периода 2020 года (15,8 млн). Это худшее начало года для сервиса с 2013-го, когда он добавил около трех миллионов новых пользователей.

В компании не выполнение плана по подписчикам связывают с пандемией, которая пустила под откос все планы и привела к резкому увеличению базы в 2020 году. Иными словами, из-за перебора в 2020 году сейчас произошел недобор.

В общей сложности у Netflix на конец марта 207 миллионов подписчиков по всему миру, что является лучшим результатом (столько нет больше ни у одного стримингового сервиса). Ближе всех к Netflix подобрался Disney с его общей базой в 151,5 млн подписчиков (ну и Amazon Prime Video с 200 млн).

Квартальная выручка составила 7,163 миллиарда долларов (рост на 24,2% в годовом выражении), операционная прибыль — 1,96 миллиарда долларов (против 958 миллионов в прошлом году), а чистая прибыль — 1,707 миллиарда долларов или 3,75 доллара на одну акцию против 709 миллионов долларов или 1,75 доллара на одну акцию годом ранее.

Денежный поток от операционной деятельности — 692 миллионов долларов против 162 миллионов долларов в первом квартале 2020 года.

По состоянию на 31 марта 2021 года компания располагала 8,4 миллиардами долларов в виде денежных средств и их эквивалентов против 8,2 миллиарда долларов на 31 декабря 2020-го.

После публикации отчета акции Netflix на премаркете упали на 10%.

Статистика по отдельным шоу и фильмам

И хотя сама Netflix объясняет замедление темпов роста пользовательской базы последствиями пандемии, отчасти на такой результат могла повлиять высокая конкуренция и отсутствие крупных премьер в расписании на первый квартал.

Самым просматриваемым проектом за отчетный период стал «Люпен» с Омаром Си — за 4 недели его посмотрели в 76 миллионах домохозяйств. Среди других наиболее просматриваемых шоу Netflix выделяет «Улицу Светлячков» (49 млн), третий сезон сериала Cobra Kai (45 млн), «Судьба: Сага Винкс» (57 млн) и «Джинни и Джорджия» (52 млн).

О конкуренции и планах