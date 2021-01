Netflix пообещал в 2021 году выпускать как минимум один полнометражный фильм в неделю [список, видео]

Прошедший год сильно ударил по классической кинотеатральной индустрии, но дал мощный толчок развитию онлайн-кинотеатров. Однозначный лидер данного сегмента Netflix не собирается упускать данный ему шанс и анонсировал минимум одну премьеру полнометражного фильма в неделю на протяжении всего 2021 года.

2021 = a new movie EVERY WEEK on Netflix. Here’s a sneak peek at 27 of the biggest, brightest, fastest, funniest, feel-good, feel-everything films and stars coming to Netflix this year pic.twitter.com/iCr1ZPrc7W

— NetflixFilm (@NetflixFilm) January 12, 2021