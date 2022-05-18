Netflix втайне показывает фильмы и телешоу подписчикам до премьеры для сбора отзывов

Netflix проводит специальные предпремьерные показы для подписчиков в США для сбора отзывов. Такая практика применяется уже почти год, сообщает Variety.

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С мая 2021 года потоковый сервис отбирает небольшие группы зрителей и приглашает их высказать мнение о новых фильмах и телешоу до премьеры.

«Мы в Netflix создаем сообщество участников для просмотра и предоставления отзывов о предстоящих фильмах и сериалах, и мы хотели бы знать, заинтересованы ли вы в том, чтобы стать его частью», – приводит часть электронного письма подписчикам издание.

В компании подтвердили, что собирали отзывы.

Подобное тестирование в фокус-группах является обычным делом в Голливуде и проводилось в течение многих лет. А Netflix регулярно тестирует новые функции на подгруппе своих клиентов в рамках процесса разработки продукта. Например, компания провела обширное тестирование перед широким внедрением в прошлом году функции Play Something, которая выбирает контент для просмотра на основе истории и списков просмотров. Кроме того, в соответствии со стандартной отраслевой практикой, Netflix проводит предварительный показ фильмов критикам.

Для проведения панелей отзывов клиентов Netflix просит пользователей посмотреть несколько предстоящих фильмов и сериалов в течение примерно шести месяцев. После окончания просмотра каждого фильма или сериала пользователи заполняют анкету.

Как и другие студии, Netflix использует отзывы пользователей для возможного внесения правок в фильмы и шоу перед их выпуском.