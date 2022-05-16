У Netflix есть новый план по улучшению сервиса: трансляция прямых эфиров и голосования

Гигант потокового вещания потерял значительную часть пользователей и уже изучает новые бизнес-модели, чтобы восстановить свою клиентскую базу. Уже известно, что компания намерена запустить тариф с поддержкой рекламы, который будет дешевле. А теперь Netflix хочет начать потоковое вещание живого контента.

Идея не нова, поскольку Disney+ предлагал прямую трансляцию церемонии вручения премии Оскар через свою платформу. Но идея Netflix состоит в том, чтобы пойти на шаг дальше и предложить все виды подобного контента.

Как следует из публикации Deadline, Netflix планирует предлагать прямые трансляции, чтобы расширить возможности использования платформы. Компания может проводить встречи в прямом эфире, например, воссоединение героев сериала или даже живое участие в реалити-шоу, где можно будет голосовать.

Еще одна идея компании – предлагать живые комедийные программы. Ранее в этом году платформа по запросу запустила Netflix Is a Joke Fest – фестиваль комедии в прямом эфире, в котором приняли участие более 130 популярных комиков, включая Али Вонга, Билла Берра, Джерри Сайнфелда, Джона Мулейни и других. Теперь компания, возможно, планирует предлагать подобный контент в прямом эфире.

Идея совсем неплохая, и Netflix сможет расширить спектр предлагаемых услуг. С одной стороны, в дополнение к огромному каталогу фильмов, сериалов и другого контента, доступного в его каталоге, зрители смогут получить и другие возможности. Например, Netflix предлагает большое количество видеоигр через свою мобильную платформу.

Эти игры бесплатны и не содержат рекламы, что следует принимать во внимание. И теперь, поскольку компания планирует предлагать различный живой контент, она может привлечь большое количество пользователей.

Реалити-шоу стали успешными на платформе, поэтому они хотят расширить возможности взаимодействия с этим продуктом. Следовательно, одним из приоритетов компании будет предложение дополнительных преимуществ, таких как, например, возможность проголосовать за исключение участника.