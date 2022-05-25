Netflix выпустил коллекцию NFT «Любовь. Смерть. Роботы» в честь выхода третьего сезона

Стриминговый сервис запустил охоту за QR-кодами, которые помогут получить уникальные трофеи в сериале «Любовь. Смерть. Роботы».

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Эти QR-коды спрятаны в социальных сетях, на рекламных баннерах и в самом сериале. Они позволят пользователям получить товары в виде цифровых коллекционных предметов и NFT.

Всего будет девять NFT, и пользователи должны найти QR-коды, чтобы разблокировать эти цифровые активы.

Каждый QR-код уникален и перенаправляет пользователей к разблокировке эпизодов в третьем сезоне в виде цифрового коллекционного предмета.

После сканирования найденного QR-кода пользователи будут направлены на веб-сайт, который откроет NFT, связанный с этим конкретным QR-кодом.

Пользователям также будет предоставлен выбор: либо монетизировать этот токен, либо щелкнуть правой кнопкой мыши и сохранить изображение.

Netflix и создатели заверили зрителей, что они не будут зарабатывать на этой коллекции.

Из девяти QR-кодов для этих NFT, спрятанных в третьем сезоне, на момент написания статьи были найдены только три. Это:

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Помимо того, что NFT можно увидеть на сайте, они доступны на OpenSea.