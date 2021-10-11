Nikkei: Sony и TSMC построят в Японии общий завод по выпуску чипов стоимостью $7 млрд

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По сообщению Nikkei, Sony и TSMC собираются совместными усилиями построить завод по выпуску полупроводниковой продукции на западе Японии.

Совместное предприятие расположится в префектуре Кумамото на земельном участке Sony рядом с ее фабрикой по производству датчиков изображения.

Завод оценивается в 800 миллиардов иен (около 7 миллиардов долларов), и японское правительство готово покрыть до половины расходов при одном условии — если завод будет первым делом работать на внутренний рынок Японии. Контрольный пакет акций получит TSMC. Также сообщается, что крупнейший японский производитель автомобильных комплектующих Denso (принадлежит Toyota) тоже хочет участвовать в проекте и добивается контракта на поставку оборудования.

Если все пойдет по плану, то первое предприятие TSMC в Японии начнет работу в 2024 году. Первым делом оно займется выпуском матриц для мобильных камер и смартфонов, а также автомобильных чипов, которых сейчас особенно не хватает.