Гигантская утечка материалов показала развитие игр Nintendo – ранние прототипы сильно отличались от финальных продуктов





В интернете обнаружена гигантская утечка художественных материалов и исходного кода Nintendo, которая охватывает многие игры компании, выпущенные с середины 1990-х годов. Благодаря этому можно увидеть эволюцию проектов, ознакомиться с первоначальными прототипами игр, которые выглядели и работали совсем не так, как финальные продукты.

A huge leak of classic #Nintendo data has reportedly unearthed early prototypes for Yoshi’s Island, Starfox and more. ➡️ https://t.co/ekuE6XUL3O pic.twitter.com/mD6cZexrnK — VGC (@VGC_News) July 24, 2020

Например, игра Yoshi’s Island изначально имела иной интерфейс, другую музыку и другие мини игры, а в Super Mario Kart не было дрейфа. Игра Star Fox 2, которую сначала отменили, а затем выпустили с SNES Classic Edition, на одном из этапов имела человека-пилота. Также можно отметить альтернативные варианты оформления из Super Mario World и Zelda 3, ранние тестовые версии движка игры, которая затем вышла под названием Mario Kart 64, исходный код Star Fox 2.

Судя по всему, утечка содержит достоверные сведения. Разработчик Star Fox 2 Дилан Катберт узнал модифицированный инструментарий разработки, который он не видел «почти 30 лет». Пока нет информации о том, кто предоставил эту информацию и откуда она была получена. Скорее всего Nintendo будет требовать удаления этого контента, даже несмотря на то, что он утратил свою актуальность десятки лет назад.

Источник: Engadget