Гигантская утечка материалов показала развитие игр Nintendo – ранние прототипы сильно отличались от финальных продуктов

В интернете обнаружена гигантская утечка художественных материалов и исходного кода Nintendo, которая охватывает многие игры компании, выпущенные с середины 1990-х годов. Благодаря этому можно увидеть эволюцию проектов, ознакомиться с первоначальными прототипами игр, которые выглядели и работали совсем не так, как финальные продукты.

A huge leak of classic #Nintendo data has reportedly unearthed early prototypes for Yoshi’s Island, Starfox and more.

— VGC (@VGC_News) July 24, 2020