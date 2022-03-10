Nintendo приостанавливает продажу игр и консолей в россии

Почти одновременно с Sony компания Nintendo также заявила о приостановке поставок своего программного и аппаратного обеспечения в россию.

Nintendo сообщила, что приостанавливает доставку всей продукции в россию «на ближайшее будущее… из-за значительной нестабильности, связанной с логистикой доставки и распределения физических товаров».

Компания также заявила, что отложила выпуск набора Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, который должен был выйти для консоли Switch 8 апреля, из-за «недавних мировых событий». Серия пошаговых стратегий имеет военную тематику.

На прошлой неделе Nintendo заявила, что перевела на техническое обслуживание свой магазин eShop в России после того, как её платежный партнёр приостановил транзакции в российских рублях.

Источник: reuters