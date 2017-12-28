Nissan привезет на автошоу в Токио тюнинговую версию электромобиля Nissan Leaf Grand Touring

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Европейские покупатели еще даже не начали получать предзаказанные электромобили Nissan Leaf, а японский производитель успел подготовить второй по счету концепт на его основе. Новинка Nissan Leaf Grand Touring будет выставлена в рамках автовыставки Tokyo Auto Salon 2018, которая пройдет с 12 по 24 января 2018 года.

От серийной версии модель отличается исключительно оформлением, что неудивительно в свете того, что данная выставка специализируется на тюнинге. В итоге обновленный электромобиль с приставкой Grand Touring получит черный капот, крышу, зеркала и дверные ручки, а также особую матовую серебристую окраску и двухцветные диски.

Интересно, что помимо модели Leaf японский автопроизводитель подготовил еще два автомобиля в том же оформлении – Nissan NV350 Caravan Grand Touring Concept и Nissan X-Trail Grand Touring Concept.

Всего же на выставке Tokyo Auto Salon 2018 будет продемонстрировано сразу 15 автомобилей Nissan в различном исполнении:

Nissan LEAF Grand Touring Concept

Nissan NV350 Caravan Grand Touring Concept

Nissan X-Trail Grand Touring Concept

Nissan Fairlady Z Heritage Edition

Nissan Elgrand Special Edition

Nissan Note e-POWER C-Gear

Nissan Serena e-POWER AUTECH Concept

Nissan Note e-POWER AUTECH Concept

Nissan X-Trail AUTECH Concept

Nissan Serena NISMO

Nissan LEAF NISMO

Nissan Note e-POWER NISMO (equipped with NISMO sports parts)

Nissan GT-R NISMO

Nissan X-Trail (NISMO Performance Package)

MOTUL AUTECH GT-R (participated in the 2016 Super GT GT500)

Ранее японцы анонсировали спортивную версию нового поколения Nissan LEAF Nismo, выполненную в фирменном бело-черно-красном дизайне. Электромобиль получил доработанную аэродинамику, специальные настройки подвески, спортивные шины и новую прошивку бортового компьютера, которая дополнительно улучшила динамику разгона электромобиля.

Напомним, что представленная в сентябре текущего года обновленная версия Nissan Leaf отличается новым аэродинамичным дизайном, более мощным электродвигателем на 110 кВт, а также емкой батарей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 378 км по европейскому циклу NEDC, в 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA и 400 км по японскому циклу Japan JC08.

Источник: Nissan