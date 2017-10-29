Nissan на Токийском автошоу: электрокроссовер Nissan IMx, отличительный звук электромобилей Canto, участие в чемпионате Formula E (вместо Renault), Nismo-версия нового LEAF и другие новинки

Главным анонсом японского автопрозводителя Nissan на Токийском автошоу стал концепт электрического кроссовера Nissan IMx с запасом хода 600 км и полностью автономной системой вождения ProPILOT. Однако компания не ограничилась только данной моделью и представила еще несколько новинок, а также сделала весьма интересное заявление об участии в чемпионате Formula E.

С этого, пожалуй, и начнем. В рамках автовыставки компания объявила, что начнет выступать в этих гонках начиная с пятого сезона в конце 2018 года, в котором будут представлены новое шасси и аккумуляторная батарея. Интересно, что Nissan станет первым японским автопроизводителем, который примет участие в этом чемпионате электромобилей с открытыми колесами. В компании рассчитывают, что Formula E поможет продвигать электромобили компании среди нового поколения фанатов автогонок.

Самое интересное, что одновременно с данным анонсом о своем уходе из Formula E объявила компания Renault, которая является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Таким образом, с глобальной точки зрения ничего не поменяется — один участник альянса заменяет другого, а полученные во время чемпионата знания и практический опыт будут доступны всем членам группы автопроизводителей. По словам представителей Renault, заводская команда покинет чемпионат после окончания четвертого сезона для того, чтобы сфокусироваться на участии в Formula 1.

Одновременно с прототипом Nissan IMx разработчики представили особенный звук «Canto» (на латыни — «я пою»), который вскоре станет отличительной чертой всех электромобилей Nissan. Этот характерный звук разработан для того, чтобы повысить безопасность пешеходов и выделить электрические модели японского автопроизводителя из общего потока автомобилей.

Высота звучания «Canto» автоматически изменяется в зависимости от того, разгоняется электромобиль, замедляется или движется задним ходом. В зависимости от требований конкретного рынка продаж, звук будет транслироваться до достижения электромобилем скорости в 20 или 30 км/ч. По словам его создателей, громкость звука достаточна, чтобы его хорошо было слышно всем участникам движения, но не настолько, чтобы доставлять пешеходам и пассажирам автомобилей беспокойство.

Как и было обещано ранее, японцы показали спортивную версию нового поколения New LEAF Nismo Concept, выполненную в фирменном бело-черно-красном дизайне.

Пакет улучшений семейного хэтчбека был разработан спортивно-тюнинговым подразделением Nismo, специалисты которого доработали аэродинамику электромобиля и уменьшили действующую на него подъемную силу, сохранив тот же низкий коэффициент лобового сопротивления. Инженеры Nismo также провели тонкую настройку подвески, установили спортивные шины и установили новую прошивку бортового компьютера, которая дополнительно улучшила динамику разгона электромобиля.

Как вы помните, еще в начале октября японцы представили обновленный коммерческий грузопассажирский фургон Nissan e-NV200 с увеличенной до 40 кВтч батареей (в первое поколение устанавливалась батарея на 24 кВтч), что позволило увеличить запас хода со 170 до 280 км (NEDC). На Токийском автошоу компания показала специальную версию данного электромобиля e-NV200 Fridge Concept, который отличается от базовой модели дополнительной аккумуляторной батареей в грузовом отсеке для питания холодильной установки.

Вдобавок к коммерческому электромобилю e-NV200, разработчики показали новую версию минивэна Nissan Serena, оснащенную гибридной установкой e-POWER. Это уже вторая модель производителя с данной технологией после Nissan Note e-POWER, представленного в 2016 году. Установка e-POWER построена на электродвигателях и аккумуляторах, как типичный электромобиль, однако дополнительно оснащается небольшим бензиновым двигателем, который выступает в роли генератора, подзаряжающего основную батарею, что в свою очередь, заметно увеличивает запас хода. Гибридная модель Nissan Serena e-POWER поступит в продажу в Японии весной 2018 года.

Напомним, что в преддверии автошоу Nissan испытала на улицах Токио полностью автономный Infiniti Q50 с системой ProPILOT следующего поколения, серийная версия которой появится в 2020 году.

Источник: Nissan