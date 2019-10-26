Nissan построил полноприводную версию электромобиля Leaf с двумя двигателями суммарной мощностью 227 кВт (680 Нм) и раздельным управлением тормозами





Японский автопроизводитель Nissan неоднократно экспериментировал со вторым поколением своего электромобиля Leaf. После анонса обновленной версии Nissan Leaf осенью 2017 года, японцы показали тюнингованные версии Nismo Concept и Grand Touring, кабриолет Nissan Leaf Open Car, гоночный двухдвигательный Nissan Leaf NISMO RC и, наконец, улучшенную версию Nissan Leaf e+ (Leaf Plus) с двигателем 160 кВт и батареей 62 кВтч. На Токийском автосалоне компания показала, как может выглядеть еще более продвинутая версия электромобиля.

Тестовый экземпляр был собран на основе модели Nissan Leaf Plus, однако инженеры добавили в электромобиль второй электродвигатель и реализовали управляемый полный привод (Electric All-Wheel-Control). По итогам испытаний тестовые пилоты отметили заметные улучшения в динамике разгона и торможения, а также прохождениях поворотов, что позволяет сравнить модель со спортивными моделями.

Два электродвигателя Nissan EM57 установлены на передней и задней оси, суммарно они выдают 227 кВт мощности и крутящий момент 680 Нм. При этом оба двигателя могут быть задействованы не только для ускорения, но и для рекуперативного торможения всеми колесами. Вдобавок к этому система позволяет раздельно управлять торможением каждого из четырех колес, в результате замедление оказывается более плавным, электромобиль меньше рыскает и дергается, что уменьшает вероятность укачивания для пассажиров.

Чтобы продемонстрировать работу всех новых систем, разработчики установили на приборную панель дополнительный 12,3-дюймовый дисплей, который в режиме реального времени выдает в графическом виде всю необходимую информацию.

Разработчики также отметили, что благодаря управляемому полному приводу тестовый Nissan Leaf намного увереннее ведет себя в тяжелых дорожных условиях, например, во время дождя или на заснеженной дороге. Сверхточное управление тягой и торможением позволяет водителю более комфортно выдерживать заданную траекторию движения.

Источник: Nissan