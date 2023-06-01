Фото: очень большие кулеры Noctua для будущих HEDT-процессоров AMD Threadripper 7000 (Storm Peak)

Системы охлаждения для процессоров AMD Threadripper следующего поколения основаны на кулерах NH-U14S и NH-D9 DX-4677 для существующих HEDT-платформ от AMD и Intel. Однобашенная и двубашенная модель пока не получили официального названия. Компания не акцентирует на сокете, так как пока неизвестно, в каком исполнении выйдут процессоры.

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Возможно, Noctua знает подробности, но пока молчит о них. Журналисты Tom’s Hardware измерили охлаждающую пластину – она, похоже, соответствует новому сокету AMD SP6, размер которого составляет 58,5х75,4 мм. По слухам, разъем SP6, также известный как LGA-4844, предназначен для Threadripper под кодовым названием Storm Peak, основанных на архитектуре Zen4. Также AMD может использовать сокет SP5 для более мощных процессоров.

Оба кулера для Threadripper будут поставляться с предварительно нанесенной термопастой NT-H2. Они получили обновленную систему крепления SecuFirm2, которая крепится к сокету с помощью четырех подпружиненных винтов.

Noctua – не первая компания, анонсирующая системы охлаждения для сокета AMD SP5. EK уже объявила о блоках жидкостного охлаждения для процессоров Genoa для центров обработки данных. Noctua предполагает, что новые кулеры смогут появиться в продаже в октябре, а релиз AMD Storm Peak состоится во второй половине этого года.

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Источник: VideoCardz