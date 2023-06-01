Новости Устройства 01.06.2023 в 14:27

Фото: очень большие кулеры Noctua для будущих HEDT-процессоров AMD Threadripper 7000 (Storm Peak)

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Системы охлаждения для процессоров AMD Threadripper следующего поколения основаны на кулерах NH-U14S и NH-D9 DX-4677 для существующих HEDT-платформ от AMD и Intel. Однобашенная и двубашенная модель пока не получили официального названия. Компания не акцентирует на сокете, так как пока неизвестно, в каком исполнении выйдут процессоры.

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Noctua AMD Threadripper Storm Peak SP5 SP6

Возможно, Noctua знает подробности, но пока молчит о них. Журналисты Tom’s Hardware измерили охлаждающую пластину – она, похоже, соответствует новому сокету AMD SP6, размер которого составляет 58,5х75,4 мм. По слухам, разъем SP6, также известный как LGA-4844, предназначен для Threadripper под кодовым названием Storm Peak, основанных на архитектуре Zen4. Также AMD может использовать сокет SP5 для более мощных процессоров.

Noctua AMD Threadripper Storm Peak SP5 SP6

Оба кулера для Threadripper будут поставляться с предварительно нанесенной термопастой NT-H2. Они получили обновленную систему крепления SecuFirm2, которая крепится к сокету с помощью четырех подпружиненных винтов.

Noctua AMD Threadripper Storm Peak SP5 SP6

Noctua – не первая компания, анонсирующая системы охлаждения для сокета AMD SP5. EK уже объявила о блоках жидкостного охлаждения для процессоров Genoa для центров обработки данных. Noctua предполагает, что новые кулеры смогут появиться в продаже в октябре, а релиз AMD Storm Peak состоится во второй половине этого года.

AMD Threadripper 7000 (Storm Peak) ожидаются в сентябре — новое поколение HEDT-процессоров на Zen 4 нарастит число ядер до 96

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Источник: VideoCardz


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