AMD Threadripper 7000 (Storm Peak) ожидаются в сентябре — новое поколение HEDT-процессоров на Zen 4 нарастит число ядер до 96

Процессоры AMD Ryzen 7000 Storm Peak на архитектуре Zen 4 наследуют линейку Threadripper прошлых поколений. Они могут иметь более 64 ядер. Поскольку процессоры созданы на базе EPYC (Genoa), теоретически возможен и выход 96-ядерного чипа, если AMD сочтет это действительно необходимым. Процессоры Storm Peak должны будут конкурировать с Intel Sapphire Rapids.

Флагманский процессор Intel Sapphire Rapids W3400, выпущенный в прошлом месяце, имеет 56 ядер, поэтому производительности 64-ядерного Storm Peak, вероятно, будет достаточно, чтобы конкурировать. Новая архитектура обеспечивает не только более высокую эффективность и производительность, но и переход на более современную платформу.

Обновление CPU-Z 2.05 от 01 марта добавило поддержку:

Платформы Intel Xeon Sapphire Rapids

Платформы AMD Storm Peak

Процессора Zhaoxin KX-6000G/4

Одним из наиболее значительных изменений в серии Ryzen 7000 является переход на память DDR5. Новый тип памяти обеспечит более высокую скорость передачи данных и более низкое энергопотребление по сравнению с памятью DDR4. Серия Ryzen 7000 также получила поддержку PCIe 5.0, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных между CPU и другими компонентами системы.

По слухам, AMD может пойти по пути Intel, выпустив две серии новых Threadripper: HEDT (высокопроизводительные решения для пользовательских ПК) и WS (для рабочих станций). Первая будет поддерживать разгон, но будет ограничена четырехканальной памятью DDR5, тогда как платформа WS получит поддержку восьмиканальной памяти и удвоит количество линий PCIe до 128. Выход AMD Storm Peak ожидается в сентябре этого года.

Источник: VideoCardz